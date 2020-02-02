Ученые выяснили, что фобии могут передаваться генетическим путем





Иностранные психологи определили, что страхи и переживания передаются от родителей к ребенку. К подобному выводу эксперты пришли после нескольких наглядных экспериментов, изучавших работу механизмов выживания. Фобии, возникшие в результате травмы либо подсознательного отторжения, могут наследоваться не только близкими родственниками, но и внуками. Само исследование состояло в предоставлении группе испытуемых лабораторных мышей образцов с определенным запахом, который ассоциируется с тем или иным страхом.Подобную взаимосвязь создали с помощью ассоциативной боязни. Впоследствии медики изучили потомство исследуемых грызунов и их реакцию на этот фактор. Оказалось, что будущие поколения боялись этого аромата почти так же сильно, как их предки. Хотя для более точной теории необходима твердая фактическая база, подобная ситуация позволила ученым выдвинуть гипотезу о том, что страхи передаются по наследству. Феномен объясняется довольно просто: для того чтобы потомство выживало, организм на уровне ДНК передает информацию о грозящих опасностях, которые запоминаются органами чувств.