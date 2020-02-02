АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Ученые узнали, что кофе может облегчить боль в мышцах

Ученые рассказали, что несколько чашек кофе могут выступать в роли обезболивающего средства. Боль в мышцах, которые лишены сна, пропадала от кофеина.

Специалисты проводили исследования в Медицинском центре Бет, медицинской школе в Гарварде и в одной из детских больниц в Бостоне. Холя Александр, специализирующийся на сне психолог, объяснила: продлевая свое бодрствование просмотрами различных передач или обновлением страниц социальных сетей перед ночным отдыхом, люди увеличивают чувствительность мышц к боли.

Известный доктор Киран Маск сообщила, что мускулы, лишённые отдыха, не способны реагировать на морфий или ибупрофен, но ощущения, которые вызывают дискомфорт, исчезали благодаря кофеину. Этот факт может стать первым шагом к открытию нового метода обезболивания в медицине. Эксперты планируют проводить исследования на добровольцах, страдающих от хронических болей в мышцах.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 16:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров: «До конца года узаконю отношения с…
Ученые выяснили, что фобии могут передаваться генетическим…
Модернизированный бомбардировщик Ту-160М провел первый тестовый…
«Я суеверный человек»: Григорий Лепс прокомментировал возможное участие Панайотова на…
Кабмин России внес коронавирус в перечень представляющих опасность…
«А кто это такой?»: Наталья Ветлицкая прокомментировала заявление Вадима Галаганова об уходе от нее…
Стали известны причины появления узоров на теле человека после удара…
Ученые узнали, что кофе может облегчить боль в…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова сообщила мужу пол будущего…
Юлия Ковальчук посетила юбилей друга в сексуальном платье без нижнего…
АвтоВАЗ готовится запустить производство новой Lada…
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию упоминание о Боге и…
Эвелина Бледанс призвала подписчиков загадывать желания…
В Сети перечислили самые громкие уходы и возвращения звезд на…
В Великобритании рабочий нашел на стройке сокровища XVII…
«Спасибо за все»: Агата Муцениеце показала редкое фото тещи Павла…
«Нужно опасаться»: Американские эксперты оценили тяжелые огнеметные системы…
Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова забрала ребенка сестры Янины из…
Житель Австрии Герхард Пир слепил самого большого в мире…
Елена Малышева рассказала о причинах развития инфаркта и инсульта у 30-летних…
Ученые нашли на Галапагосах потомков вымерших видов гигантских…
Маргарита Симоньян провела армянскую вечеринку с участием Алены…
"Психологически не хоронить себя": Актриса Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с…
Врачи о причинах артрита у женщин: "Дисбаланс гормонов и дефицит витамина…
Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом после 12 дней…
Врачи рассказали, как распознать образовавшийся в венах…
"Специально для меня 10 лет назад": Анастасия Волочкова поблагодарила Игоря Николаева за песню…
Дима Билан провел экскурсию по своему загородному…
Просмотреть все новости