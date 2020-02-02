Ученые узнали, что кофе может облегчить боль в мышцах





Специалисты проводили исследования в Медицинском центре Бет, медицинской школе в Гарварде и в одной из детских больниц в Бостоне. Холя Александр, специализирующийся на сне психолог, объяснила: продлевая свое бодрствование просмотрами различных передач или обновлением страниц социальных сетей перед ночным отдыхом, люди увеличивают чувствительность мышц к боли.Известный доктор Киран Маск сообщила, что мускулы, лишённые отдыха, не способны реагировать на морфий или ибупрофен, но ощущения, которые вызывают дискомфорт, исчезали благодаря кофеину. Этот факт может стать первым шагом к открытию нового метода обезболивания в медицине. Эксперты планируют проводить исследования на добровольцах, страдающих от хронических болей в мышцах.