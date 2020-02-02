Эксперты из Germanwatch назвали уголки мира, которые пострадали от изменений климата больше всего
Эксперты из некоммерческой организации Germanwatch смогли определить, каким образом изменения климата стали причиной природных катастроф. Они назвали уголки мира, которые пострадали от парникового эффекта больше всего.
Всего в список мест, наиболее пострадавших от природных катастроф вследствие изменения климата, вошли 15 стран: Франция, Мозамбик, Фиджи, Камбоджа, Мадагаскар, Доминика, Непал, Таиланд, Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Филиппины, Гаити, Мьянма и Пуэрто-Рико. К примеру, лишь за 2018 год Париж пострадал от поднятия уровня воды в Сене до 6 метров, что вынудило власти эвакуировать около 1500 тысяч горожан. Тем же летом была зарегистрирована наивысшая температура за весь период наблюдений – 42 градуса.
Всего за прошедшее 20-летие из-за землетрясений, эпидемий и других стихийных бедствий в Мозамбике погибли около 600 человек, в Мадагаскаре из-за циклона - 13, а Непал потерял более 9 тысяч граждан. Пострадала также и инфраструктура государств, как наблюдалось в случае с Фиджи в 2016 году, когда страна потеряла треть экономики из-за урагана Винстон. Подобная ситуация наблюдалась в Пуэрто-Рико, Мьянме, Бангладеше, Индии и Вьетнаме. Наконец, в Пакистане буйствовало иное бедствие - из-за засухи и неурожая голодали около 500 тысяч детей.
Всего в список мест, наиболее пострадавших от природных катастроф вследствие изменения климата, вошли 15 стран: Франция, Мозамбик, Фиджи, Камбоджа, Мадагаскар, Доминика, Непал, Таиланд, Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Филиппины, Гаити, Мьянма и Пуэрто-Рико. К примеру, лишь за 2018 год Париж пострадал от поднятия уровня воды в Сене до 6 метров, что вынудило власти эвакуировать около 1500 тысяч горожан. Тем же летом была зарегистрирована наивысшая температура за весь период наблюдений – 42 градуса.
Всего за прошедшее 20-летие из-за землетрясений, эпидемий и других стихийных бедствий в Мозамбике погибли около 600 человек, в Мадагаскаре из-за циклона - 13, а Непал потерял более 9 тысяч граждан. Пострадала также и инфраструктура государств, как наблюдалось в случае с Фиджи в 2016 году, когда страна потеряла треть экономики из-за урагана Винстон. Подобная ситуация наблюдалась в Пуэрто-Рико, Мьянме, Бангладеше, Индии и Вьетнаме. Наконец, в Пакистане буйствовало иное бедствие - из-за засухи и неурожая голодали около 500 тысяч детей.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:50