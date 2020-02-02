Эксперты из Germanwatch назвали уголки мира, которые пострадали от изменений климата больше всего





Всего в список мест, наиболее пострадавших от природных катастроф вследствие изменения климата, вошли 15 стран: Франция, Мозамбик, Фиджи, Камбоджа, Мадагаскар, Доминика, Непал, Таиланд, Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Филиппины, Гаити, Мьянма и Пуэрто-Рико. К примеру, лишь за 2018 год Париж пострадал от поднятия уровня воды в Сене до 6 метров, что вынудило власти эвакуировать около 1500 тысяч горожан. Тем же летом была зарегистрирована наивысшая температура за весь период наблюдений – 42 градуса.Всего за прошедшее 20-летие из-за землетрясений, эпидемий и других стихийных бедствий в Мозамбике погибли около 600 человек, в Мадагаскаре из-за циклона - 13, а Непал потерял более 9 тысяч граждан. Пострадала также и инфраструктура государств, как наблюдалось в случае с Фиджи в 2016 году, когда страна потеряла треть экономики из-за урагана Винстон. Подобная ситуация наблюдалась в Пуэрто-Рико, Мьянме, Бангладеше, Индии и Вьетнаме. Наконец, в Пакистане буйствовало иное бедствие - из-за засухи и неурожая голодали около 500 тысяч детей.