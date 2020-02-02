Ученые назвали способы для борьбы с курения





Известно, что ежегодно цены на сигареты растут из-за влияния политики здравоохранительной системы. Ученые провели эксперимент, в котором участников мотивировали деньгами. Сначала люди сдавали залог - 150 долларов, а через год им возвращали сумму и дополнительно давали еще 650 долларов при условии, что они бросят курить и откажутся от сигарет на целый год. За это время человек мог не только получить деньги, но и сэкономить свои сбережения.Исследования показали, что лучше всего резко прощаться с плохой привычкой, чем постепенно снижать количество выкуренных сигарет. В случае появления мыслей о пагубном занятии, рекомендуется заняться чем-то или отвлечься на время. Ученые из Великобритании считают, что лучше всего бросать курить можно с партнёром. В таких случаях больше 90% людей сумели побороть свою зависимость. Также хорошим способом избавиться от плохой привычки являются никотиновые заменители.