АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Ученые назвали способы для борьбы с курения

Ученые назвали самые эффективные методы для борьбы с курением. Лучше всего избавиться от вредной привычки можно со своим партнёром.
Ученые назвали способы для борьбы с курения

Известно, что ежегодно цены на сигареты растут из-за влияния политики здравоохранительной системы. Ученые провели эксперимент, в котором участников мотивировали деньгами. Сначала люди сдавали залог - 150 долларов, а через год им возвращали сумму и дополнительно давали еще 650 долларов при условии, что они бросят курить и откажутся от сигарет на целый год. За это время человек мог не только получить деньги, но и сэкономить свои сбережения.

Исследования показали, что лучше всего резко прощаться с плохой привычкой, чем постепенно снижать количество выкуренных сигарет. В случае появления мыслей о пагубном занятии, рекомендуется заняться чем-то или отвлечься на время. Ученые из Великобритании считают, что лучше всего бросать курить можно с партнёром. В таких случаях больше 90% людей сумели побороть свою зависимость. Также хорошим способом избавиться от плохой привычки являются никотиновые заменители.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 12:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Валерия ещё раз поздравила Дмитрия Маликова с "внезапной…
Эксперты из Germanwatch назвали уголки мира, которые пострадали от изменений климата больше…
Звезда Comedy Club Марина Кравец ждет…
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до ДЦ «Автолайт» в…
«Меня облили грязью, а ее выставили посмешищем»: Любовь Успенская прокомментировала интервью дочери на…
Ученые назвали способы для борьбы с…
Вера Брежнева резко отреагировала на критику нового…
Города-миллионники России сделают "умными" в 2020…
Выступление Александра Реввы стало причиной травли 6-летней миллионерши Насти Радзинской в…
Названы напитки, которые помогают…
«Мне не нравится ходить по интим-магазинам»: Звезда «Дом-2» Марина Африкантова комментирует старые…
"Отпуск закончился": Наталья Подольская и Владимир Пресняков вернулись домой после отдыха в…
Шведские исследователи смогли расшифровать записи на рунических камнях из…
«Самая красивая на свете»: Актер Игорь Жижикин оценил внешность Любови…
Врачи назвали 10 необычных причин хронической…
«Пусть едет обратно»: Россияне плохо приняли вернувшуюся на сцену Наталью…
Suzuki Hustler будет распространяться под маркой…
«Готовьтесь в любой момент отправиться в больницу»: Милла Йовович нервничает перед…
Оксана Федорова поделилась секретами по уходу за…
«Ниже нуля»: В Совфеде оценили шансы Польши на получение репараций от…
Наталья Ветлицкая: "Информация в Сети о дате переезда из России в Испанию является…
Юлия Барановская про супруга ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной: «Его надо перестать называть…
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу 2…
Слепой мужчина из Польши попал в автокатастрофу и вернул себе…
«Ушел, не дождавшись внуков»: Игорь Крутой вспомнил об отце в день его…
Samsung получит Android 10 заметно раньше ожидаемого…
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич научилась…
В Петербурге на набережной Фонтанки горит здание…
Просмотреть все новости