Suzuki Hustler будет распространяться под маркой Mazda
Модель Suzuki Hustler станет распространяться как продукт марки Mazda. По имеющимся данным, новинка будет переименована в Flair Crossover.
Дизайн экстерьера несколько изменится, но всё равно останется узнаваемым для потребителей. Основные изменения затронут вид обвесов. Для переднего бампера несколько скорректирована форма, а для заднего – добавлены квадратные штамповки. Габариты авто в горизонтальной плоскости останутся теми же – 3,4х1,4 м. При этом колёсная база увеличена до 2,46 м. Высота автомобиля стала несколько больше – 1,68 м. Дизайн интерьера имеет большое сходство с таковым у Suzuki Hustler первой генерации. Изменения затронули форму приборной панели. Дополнительно появилось пространство для дисплея системы мультимедиа диагональю 9 дюймов.
Силовая гамма авто унаследована от модели прошлого поколения и станет включать бензиновый ДВС на 49 «лошадок» и турбированный двигатель на 64 «лошадки». Обе версии комплектуются вариаторной трансмиссией. Предусмотрен передний либо полный привод в зависимости от приобретаемой комплектации. Среди опций высокотехнологичного сегмента выделяются адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения, совмещенная с механизмом распознавания пешеходов благодаря наличию помощников на старте в гору и камеры для кругового обзора. Реализация авто стартует в этом месяце. Для начальной версии авто ожидается ценник порядка 780 тысяч рублей, а для расширенной по интегрированным опциям сборку предложат 868 тысяч рублей. Максимальная комплектация будет предлагаться за эквивалент 922 тысяч рублей.
Дизайн экстерьера несколько изменится, но всё равно останется узнаваемым для потребителей. Основные изменения затронут вид обвесов. Для переднего бампера несколько скорректирована форма, а для заднего – добавлены квадратные штамповки. Габариты авто в горизонтальной плоскости останутся теми же – 3,4х1,4 м. При этом колёсная база увеличена до 2,46 м. Высота автомобиля стала несколько больше – 1,68 м. Дизайн интерьера имеет большое сходство с таковым у Suzuki Hustler первой генерации. Изменения затронули форму приборной панели. Дополнительно появилось пространство для дисплея системы мультимедиа диагональю 9 дюймов.
Силовая гамма авто унаследована от модели прошлого поколения и станет включать бензиновый ДВС на 49 «лошадок» и турбированный двигатель на 64 «лошадки». Обе версии комплектуются вариаторной трансмиссией. Предусмотрен передний либо полный привод в зависимости от приобретаемой комплектации. Среди опций высокотехнологичного сегмента выделяются адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения, совмещенная с механизмом распознавания пешеходов благодаря наличию помощников на старте в гору и камеры для кругового обзора. Реализация авто стартует в этом месяце. Для начальной версии авто ожидается ценник порядка 780 тысяч рублей, а для расширенной по интегрированным опциям сборку предложат 868 тысяч рублей. Максимальная комплектация будет предлагаться за эквивалент 922 тысяч рублей.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:21