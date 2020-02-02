Suzuki Hustler будет распространяться под маркой Mazda





Дизайн экстерьера несколько изменится, но всё равно останется узнаваемым для потребителей. Основные изменения затронут вид обвесов. Для переднего бампера несколько скорректирована форма, а для заднего – добавлены квадратные штамповки. Габариты авто в горизонтальной плоскости останутся теми же – 3,4х1,4 м. При этом колёсная база увеличена до 2,46 м. Высота автомобиля стала несколько больше – 1,68 м. Дизайн интерьера имеет большое сходство с таковым у Suzuki Hustler первой генерации. Изменения затронули форму приборной панели. Дополнительно появилось пространство для дисплея системы мультимедиа диагональю 9 дюймов.Силовая гамма авто унаследована от модели прошлого поколения и станет включать бензиновый ДВС на 49 «лошадок» и турбированный двигатель на 64 «лошадки». Обе версии комплектуются вариаторной трансмиссией. Предусмотрен передний либо полный привод в зависимости от приобретаемой комплектации. Среди опций высокотехнологичного сегмента выделяются адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения, совмещенная с механизмом распознавания пешеходов благодаря наличию помощников на старте в гору и камеры для кругового обзора. Реализация авто стартует в этом месяце. Для начальной версии авто ожидается ценник порядка 780 тысяч рублей, а для расширенной по интегрированным опциям сборку предложат 868 тысяч рублей. Максимальная комплектация будет предлагаться за эквивалент 922 тысяч рублей.