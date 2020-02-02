В Петербурге на набережной Фонтанки горит здание «Лениздата»
В здании «Лениздата», расположенном в центре Петерубрга начался пожар. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах Северной столицы, общая площадь охваченных огнем помещений на данный момент составляет около 100 кв. метров.
«На набережной Фонтанки в доме номер 59а, в одном из помещений, расположенных на 4 этаже здания, начался пожар. Это пятиэтажное строение Лениздата. Общая площадь пожара на данный момент составляет около сотни метров квадратных», - приводит агентство слова своего источника.
Позднее в управлении МЧС по городу отметили, что к ликвидации пожара в указанном месте по состоянию на данный момент привлечены шестнадцать единиц спецтехники и около шести десятков человек личного состава.
«На набережной Фонтанки в доме номер 59а, в одном из помещений, расположенных на 4 этаже здания, начался пожар. Это пятиэтажное строение Лениздата. Общая площадь пожара на данный момент составляет около сотни метров квадратных», - приводит агентство слова своего источника.
Позднее в управлении МЧС по городу отметили, что к ликвидации пожара в указанном месте по состоянию на данный момент привлечены шестнадцать единиц спецтехники и около шести десятков человек личного состава.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:29