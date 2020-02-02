Слепой мужчина из Польши попал в автокатастрофу и вернул себе зрение





Януш Горай из Польши, который был слепым более 20 лет, обрел зрение после того, как его сбил автомобиль на перекрестке. Сам пострадавший мужчина позднее сообщил, что смог хорошо видеть через две недели после ДТП. Известно, что житель города Гожув-Велькопольски ослеп после того, аллергическая реакция полностью повредила сетчатку правого глаза, в то время как левый различал лишь яркость и формы объектов. Хотя дорожно-транспортное происшествие произошло в 2018 году, его травмы зажили за аномально короткое время после операции на бедре.Кроме того, почти два года он наслаждается способностью наблюдать за окружающим миром. Хотя медикам не удалось определить точную причину случившегося, ими рассматривалась возможность «побочного эффекта» от лекарств, которые выписали в госпитале. Сам пациент склонен считать, что зрение вернулось из-за того, что он в момент ДТП два раза ударился головой. Горай отказался от тщательных обследований, хотя впоследствии устроился работать в эту же больницу охранником.