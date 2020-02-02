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В Китае обнаружен еще один смертельный вирус

Китайская провинция Хунань стала местом регистрации вспышки еще одного смертельного вируса – штамма H5N1, или так называемого птичьего гриппа. Такие данные приводятся в сообщении Министерства сельского хозяйства КНР.
В Китае обнаружен еще один смертельный вирус

Примечательно, что указанный регион расположен рядом с провинцией Хубэй, которая считается эпицентром распространения эпидемии коронавируса нового типа 2019-nCoV. При этом, высокопатогенный грипп H5N1 был выявлен специалистами на одной из ферм, где это заболевание привело к гибели более половины птиц, а вот о случаях заряжения им человека пока не сообщается.

Стоит отметить, что птичий грипп является острым инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус типа А. Первыми его симптомами являются озноб, повышение температуры тела примерно до 38 градусов, боли в мышцах и горле. Состояние пациента при этом ухудшается довольно быстро, появляется мокрый кашель, нередко с кровяными вкраплениями, одышка, затрудняется дыхание. При остром течении данного заболевания повышается риск поражения почек, печени или мозга. Данный тип вируса, как утверждают специалисты, протекает очень агрессивно и отличается высокой смертностью.

Человек может заразиться при прямом контакте с птицей, которая является носителем штамма. Риск заболеть существует и при употреблении в пищу мяса в случае его недостаточной термической обработки.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:30

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