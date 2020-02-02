Меган Маркл станет наставником в свадебном реалити-шоу «I Do, Redo»

Жена британского принца Гарри переехала в Канаду и теперь будет участвовать в телесъёмках развлекательного проекта, чего раньше не могла сделать из-за протокола монаршей семьи. По данным зарубежных изданий со ссылкой на источник, имеющий отношение к съёмочной группе, Меган Маркл будет работать в паре со своей подругой Джессикой Малруни, которая является экспертом по свадебным нарядам.Роль герцогини Сассекской будет заключаться в предоставлении собственного опыта участницам телешоу. Она расскажет о жизни до встречи с принцем Гарри. Первый её брак продлился 2 года, а мужем Маркл был режиссёр Тревор Энгельсон. По информации источника, супруге принца Гарри будут платить по $588 ежедневно на период ведения съёмок. Согласно имеющимся данным, Меган Маркл и её супруг отказались от привилегий королевской семьи Великобритании и приняли решение жить независимо. Елизавета II оказалась разочарована решением внука и его супруги, однако обещала всегда видеть в них членов монаршей семьи.