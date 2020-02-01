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Huawei предлагает флагманы и популярные модели смартфонов со скидкой до 17 тысяч

Китайский техногигант Huawei запустил в России новую дисконтную акцию. В рамках этой распродажи в официальном онлайн-магазине бренда флагманские и другие популярные модели смартфонов доступны со скидкой до 17 000 рублей.
Huawei предлагает флагманы и популярные модели смартфонов со скидкой до 17 тысяч

В своей новой акции производитель оригинально обыгрывает различные сочетания цифр «0» и «2», поскольку сама распродажа продлится всего два дня: 1 и 2 февраля, то есть 02.02.2020. Скидки в этом случае тоже выдержаны в общей стилистике, поскольку достигают 20%. Впрочем, самая большая скидка в эту схему не вписывается. Она предлагается к модели Huawei Mate 20 Pro, которая теперь доступна по цене в 32 990 рублей вместо прежних 49 990 рублей. Проще говоря, на покупке этой модели можно сэкономить 17 000 рублей или около 34%.

Заметно подешевели в рамках распродажи «02» и другие модели бренда. Со сниженной ценой россиянам предлагают приобрести всю линейку флагманских Huawei Р30, а также среднебюджетный смартфон Huawei P Smart и бюджетник Huawei Y7. Распространяется скидка также на планшеты и смарт-часы компании.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:08

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