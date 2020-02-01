Наталья Поклонская назвала коронавирус заговором против КНР
Наталья Поклонская предположила, что коронавирус являются целью заговора против КНР, а также призвала бороться с недостатком доступных лекарств в России. В Telegram депутат отметила, что болезнь страшная, однако нужно обращать внимание и на другие важные вещи.
«Может быть, это своего рода атака против Китая, чтобы все прекратили торговые связи с Пекином», - отметила Поклонская в сообщении. При этом она призвала обратить внимание на высокую стоимость лекарств в России. Поклонская подчеркивает, что медикаменты от гриппа стоят очень дорого, а множество аптек стали аналогами супермаркетов по своему отношению к бизнесу, ставя во главу угла не здоровье граждан, а экономический эффект своей деятельности.
По этой причине с производителями лекарств заключаются особые маркетинговые контракты, считает Наталья Поклонская. В итоге посещение аптеки с рецептом от врача может закончиться словами об отсутствии такого медикамента и предложением купить аналог с ценой в 2-3 раза выше искомого лекарства. Поклонская подчеркнула, что стране важно начать вложения в создание недорогих, однако высококачественных аналогов иностранных препаратов. Параллельно она призывает провести проверку аптек.
«Сложилась ужасная эпидемия коррупции, жадности… Ключевое задание фармацевтов спасать людям жизни, а не наживаться на них при помощи обмана, зарабатывая огромные деньги на чужих бедах», - отметила депутат.
«Может быть, это своего рода атака против Китая, чтобы все прекратили торговые связи с Пекином», - отметила Поклонская в сообщении. При этом она призвала обратить внимание на высокую стоимость лекарств в России. Поклонская подчеркивает, что медикаменты от гриппа стоят очень дорого, а множество аптек стали аналогами супермаркетов по своему отношению к бизнесу, ставя во главу угла не здоровье граждан, а экономический эффект своей деятельности.
По этой причине с производителями лекарств заключаются особые маркетинговые контракты, считает Наталья Поклонская. В итоге посещение аптеки с рецептом от врача может закончиться словами об отсутствии такого медикамента и предложением купить аналог с ценой в 2-3 раза выше искомого лекарства. Поклонская подчеркнула, что стране важно начать вложения в создание недорогих, однако высококачественных аналогов иностранных препаратов. Параллельно она призывает провести проверку аптек.
«Сложилась ужасная эпидемия коррупции, жадности… Ключевое задание фармацевтов спасать людям жизни, а не наживаться на них при помощи обмана, зарабатывая огромные деньги на чужих бедах», - отметила депутат.
Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:37