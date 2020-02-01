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Apple Watch спасли спящую женщину от сердечного приступа

Смарт-часы Apple Watch и ранее спасали жизнь своим владельцам, недавно стало известно о новой такой истории. В этот раз смарт-часы от компании Apple сумели вовремя выявить мерцательную аритмию у женщины, пока она спала.
Apple Watch спасли спящую женщину от сердечного приступа

Владелица устройства изначально приобрела его вовсе не для контроля состояния своего организма, а лишь как инструмент для постоянной связи с родственниками. В один из дней женщина заснула в кресле и неожиданно проснулась из-за того, что ее часы на руке начали вибрировать. Когда она посмотрела на дисплей, то увидела на нем сообщение о том, что часы обнаружили у нее мерцательную аритмию. Вместе с этим устройство выдало хозяйке рекомендацию посетить врача.

Как отмечают эксперты, мерцательная аритмия является опасным нарушением частоты сердечного ритма, которое нередко связано с серьезными заболеваниями сердца. Кроме всего прочего, это состояние медики связывают с резким ухудшением работы сердечно-сосудистой системы и серьезными рисками. Так, хроническое течение данного состояния повышает риск летального исхода в полтора-два раза, а значит, Apple Watch в очередной раз сумели спасти чью-то жизнь.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:53

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