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Звезда «Дом-2» Марина Тристановна сбежала из заражённого Китая

На данный момент звезда телевизионного проекта «Дом-2» Марина Тристановна находится в Таиланде. Однако ранее она была в Китае, а для того, чтобы не подцепить злостный коронавирус, женщина во время полета в самолете была постоянно в маске. Таким образом Марина Тристановна сделала все, чтобы не заболеть смертельным вирусом.

Звезда «Дом-2» Марина Тристановна сбежала из заражённого Китая

В последнее время экс-участница проекта «Дом-2» Марина Тристановна практически постоянно находилась в Китае, потому что там у нее собственный торговый бизнес. Однако в последние дни обстановка в стране была крайне неблагоприятная, и женщина решила покинуть Китай.

Марина Тристановна уехала на отдых в Таиланд. В своем личном блоге она тут же разместила фотографии, которые были сделаны в аэропорту, а позже и кадры с борта самолета.


Под своей публикацией Марина Тристановна написала весьма лаконично: «Вырвалась из Китая».


Поклонники Марины Тристановны тут же принялись ей желать здоровья и отметили, что хотят, чтобы болезнь ее не коснулась. Немного позже звезда реалити «Дом-2» Марина Тристановна рассказала, что доехала до места назначения удачно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:55

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