Звезда «Дом-2» Марина Тристановна сбежала из заражённого Китая





В последнее время экс-участница проекта «Дом-2» Марина Тристановна практически постоянно находилась в Китае, потому что там у нее собственный торговый бизнес. Однако в последние дни обстановка в стране была крайне неблагоприятная, и женщина решила покинуть Китай.Марина Тристановна уехала на отдых в Таиланд. В своем личном блоге она тут же разместила фотографии, которые были сделаны в аэропорту, а позже и кадры с борта самолета.Под своей публикацией Марина Тристановна написала весьма лаконично: «Вырвалась из Китая».Поклонники Марины Тристановны тут же принялись ей желать здоровья и отметили, что хотят, чтобы болезнь ее не коснулась. Немного позже звезда реалити «Дом-2» Марина Тристановна рассказала, что доехала до места назначения удачно.