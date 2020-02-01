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Ирина Пегова показала румбу в своём исполнении

Ирина Пегова, полюбившаяся зрителям за проникновенные роли и хорошее отношение к жизни, успевает не только играть в театре, сниматься в кино и путешествовать, но и занимается бальными танцами. Отчётом об исполнении румбы артистка поделилась в своём аккаунте Instagram.

Соревнования, в которых принимала участие Ирина Пегова со своим партнером Евгением Раевым, проходили в Санкт-Петербурге. Для начала пара представила на суд жури свой танец пасодобль. Актриса выполнила его в сверкающем платье с перьями. А через некоторое время, сменив образ, исполнила чувственный латиноамериканский танец румба. Для нее Пегова выбрала черное платье с рюшами и глубоким декольте, которое подчеркивало пышную грудь актрисы. Пара станцевала страстно и зажигательно. Поклонников поразила пластика и грация артистки.

«Ирина, не перестаю восхищаться Вами! Вы прекрасны!», «Как всегда шикарна!!!», «Ирина, Вы умничка и совершенство», «Ирочка, изумительно», «На это можно смотреть вечно! Горящий огонь! запах страсти», - выразили свой восторг подписчики. Пегова также получила похвалу от актрисы театра и кино Елены Валюшкиной, российского оперного певца Ильдара Абдразакова и белорусской модели и актрисы Кати Жарковой. Тем не менее несмотря на активный образ жизни и положительные взгляды на жизнь, актриса не спешит больше выходить замуж. В 2011 году она рассталась с актёром Дмитрием Орловым, который является отцом их общей дочери Татьяны. После этого знаменитость предпочла уделить внимание творчеству и работе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:18

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