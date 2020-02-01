Apple временно закрыла свои магазины в Китае из-за вспышки нового коронавируса





Сообщается, что решение о приостановке работы фирменных магазинов и офисов компании было принято из соображений предосторожности, основанных на актуальных рекомендациях ведущих экспертов в сфере здравоохранения. При этом отмечается, что онлайн-магазин Apple в Поднебесной продолжат работать в штатном режиме. Что же касается реальных магазинов, то они будут закрыты как минимум до 9 февраля из-за осложнений эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа. Стоит отметить, что всего на территории Китая работает 42 оффлайн магазина американской корпорации.Представители компании обещают тщательно следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом, чтобы максимально оперативно возобновить работу своих магазинов, как только это станет возможным.