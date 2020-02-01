Apple временно закрыла свои магазины в Китае из-за вспышки нового коронавируса
Американская компания Apple официально объявила о закрытии всех своих магазинов, офисов и сервисных центров на территории КНР до 9 февраля в связи со вспышкой коронавируса. Такие данные приводятся в заявлении корпорации, опубликованные редактором агентства «Блумберг» Марком Гурманом.
Сообщается, что решение о приостановке работы фирменных магазинов и офисов компании было принято из соображений предосторожности, основанных на актуальных рекомендациях ведущих экспертов в сфере здравоохранения. При этом отмечается, что онлайн-магазин Apple в Поднебесной продолжат работать в штатном режиме. Что же касается реальных магазинов, то они будут закрыты как минимум до 9 февраля из-за осложнений эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа. Стоит отметить, что всего на территории Китая работает 42 оффлайн магазина американской корпорации.
Представители компании обещают тщательно следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом, чтобы максимально оперативно возобновить работу своих магазинов, как только это станет возможным.
Сообщается, что решение о приостановке работы фирменных магазинов и офисов компании было принято из соображений предосторожности, основанных на актуальных рекомендациях ведущих экспертов в сфере здравоохранения. При этом отмечается, что онлайн-магазин Apple в Поднебесной продолжат работать в штатном режиме. Что же касается реальных магазинов, то они будут закрыты как минимум до 9 февраля из-за осложнений эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией нового типа. Стоит отметить, что всего на территории Китая работает 42 оффлайн магазина американской корпорации.
Представители компании обещают тщательно следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом, чтобы максимально оперативно возобновить работу своих магазинов, как только это станет возможным.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:11