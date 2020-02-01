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В США появится винтовка, стреляющая только при гарантированном попадании

Американская армия на данный момент рассматривает возможность принятия в будущем на вооружение «умной» винтовки. Это оружие способно стрелять лишь тогда, когда точное попадание в цель является гарантированным.
В США появится винтовка, стреляющая только при гарантированном попадании

Оценкой вероятности попадания при выстреле в данном стрелковом оружии занимается специальная система датчиков с программным обеспечением. Отмечается, что это устройство было разработано специалистами компаний Smart Shooter и SIG Sauer. Оно было представлено в ответ на объявленный Пентагоном поиск системы управления стрельбой для оружия нового поколения. Если военные эксперты одобрят созданную учеными технологию, то она может поступить на вооружение в войска уже в 2023 году.

Такая умная система управления стрельбой потребовалась американским военным для того, чтобы повысить уровень эффективности бойцов и сократить количество случайных выстрелов. Система, как отмечают разработчики, способна найти цель и сфокусироваться на ней, исключив случайные выстрелы. Активация системы происходит путем нажатия на специальную клавишу, которая запустит работу электронной платы с искусственным интеллектом, способным анализировать изображение.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:43

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