АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Военный эксперт: США к 2025 году получат 2-3 собственные гиперзвуковые ракеты

Российский президент Владимир Путин ранее отметил, что страна впервые за многие годы вырвалась в лидеры в области ракетного вооружения. Между тем, в США уже выделили солидный бюджет на создание собственных гиперзвуковых ракет. Перспективы этих разработок взялся оценить российский военный эксперт Виктор Мураховский.
Военный эксперт: США к 2025 году получат 2-3 собственные гиперзвуковые ракеты

По словам специалиста, бюджет американского Минобороны на 2020 год предусматривает выделение средств на четыре программы, направленные на разработку гиперзвукового оружия. К примеру, в рамках национальной концепции быстрого глобального удара в ВМС страны работают над гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Также ведется разработка похожих ракет наземного базирования под названием LBHM, а для американской авиации военпром создает ракету проекта AGM-183A ARRW, которая может запускаться с авианосителей.

При этом, подчеркивает Мураховский, работы по созданию гиперзвуковых ракет в США стартовали еще 5 лет тому назад, а всего на них было выделено более 5,2 миллиардов долларов. Первые испытания ключевых компонентов новых ракет ВМС США планируют провести уже в текущем году, представив к началу 2024 года готовую систему. Все эти данные, по словам эксперта, свидетельствуют о том, что уже через 4-5 лет на вооружении в США будет не менее двух, а то и больше гиперзвуковых ракет собственной разработки, поэтому российскому оборонному комплексу не стоит сбавлять обороты и наслаждаться своим лидерством.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Замуж за Шишкову»: Алена Шишкова намекнула на появление нового…
Звезда «Дом-2» Никита Рудаков категорически не желает…
Роскошный российский внедорожник Aurus Komendant показали на дебютных…
«Ребенку счастье»: Сергей Безруков поделился фото дочери со…
Тизер Poco X2 доказал его идентичность модели Redmi…
Сын Раисы Рязановой Данила Перов не смог оставить семью ради…
Военный эксперт: США к 2025 году получат 2-3 собственные гиперзвуковые…
«Я не давал никому спать, на обеде у всех отбирал еду»: Дима Билан рассказал о детстве в Набережных…
Марк Цукерберг пообещал разозлить пользователей изменениями в…
Участники «Дом-2» Саша Узерцова и Илья Подобрей после примирительного секса: «Мы решили быть…
Станислав Садальский пришел в восторг от наряда Марии Кожевниковой на церемонии вручения кинопремии «Золотой…
Звезда «Дом-2» Хамраева о ночи со Стрелковым: «Я хотела тепла и…
Эксперты назвали секреты выгодной покупки…
Эдгар Запашный раскритиковал "коронованных"…
"Собираюсь ради неё штурмовать "Евровидение-2020": Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев представил свой хит "Садовник" и посвятил его пожилой…
Врачи назвали 5 вредных свойств активированного…
«Влюбился в меня по уши»: Ольга Зарубина выходит замуж за…
Названы самые масштабные эпидемии последних…
«Как это больно даже рассказывать не хочу»: Девушка Арсения Шульгина Лиана Волкова поделилась воспоминаниями о…
Спрос на Cybertruck превысил ожидания аналитиков…
В интернете вспомнили о сложной судьбе артистов из сказки "Снежная…
У Ванги обнаружили пугающее пророчество о…
Звезда Playboy Мария Лиман не выходит на связь после аварии на…
Мама ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой призналась, что вскипятила ее…
АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada…
"Я ещё не испытывала такого чувства гордости": Сын Натальи Подольской Артемий Пресняков научился кататься на…
"Живой звук": Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Лариса Долина дали мастер-класс по…
На сайте Минобороны РФ уже появился раздел форума…
Просмотреть все новости