Военный эксперт: США к 2025 году получат 2-3 собственные гиперзвуковые ракеты
Российский президент Владимир Путин ранее отметил, что страна впервые за многие годы вырвалась в лидеры в области ракетного вооружения. Между тем, в США уже выделили солидный бюджет на создание собственных гиперзвуковых ракет. Перспективы этих разработок взялся оценить российский военный эксперт Виктор Мураховский.
По словам специалиста, бюджет американского Минобороны на 2020 год предусматривает выделение средств на четыре программы, направленные на разработку гиперзвукового оружия. К примеру, в рамках национальной концепции быстрого глобального удара в ВМС страны работают над гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Также ведется разработка похожих ракет наземного базирования под названием LBHM, а для американской авиации военпром создает ракету проекта AGM-183A ARRW, которая может запускаться с авианосителей.
При этом, подчеркивает Мураховский, работы по созданию гиперзвуковых ракет в США стартовали еще 5 лет тому назад, а всего на них было выделено более 5,2 миллиардов долларов. Первые испытания ключевых компонентов новых ракет ВМС США планируют провести уже в текущем году, представив к началу 2024 года готовую систему. Все эти данные, по словам эксперта, свидетельствуют о том, что уже через 4-5 лет на вооружении в США будет не менее двух, а то и больше гиперзвуковых ракет собственной разработки, поэтому российскому оборонному комплексу не стоит сбавлять обороты и наслаждаться своим лидерством.
По словам специалиста, бюджет американского Минобороны на 2020 год предусматривает выделение средств на четыре программы, направленные на разработку гиперзвукового оружия. К примеру, в рамках национальной концепции быстрого глобального удара в ВМС страны работают над гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Также ведется разработка похожих ракет наземного базирования под названием LBHM, а для американской авиации военпром создает ракету проекта AGM-183A ARRW, которая может запускаться с авианосителей.
При этом, подчеркивает Мураховский, работы по созданию гиперзвуковых ракет в США стартовали еще 5 лет тому назад, а всего на них было выделено более 5,2 миллиардов долларов. Первые испытания ключевых компонентов новых ракет ВМС США планируют провести уже в текущем году, представив к началу 2024 года готовую систему. Все эти данные, по словам эксперта, свидетельствуют о том, что уже через 4-5 лет на вооружении в США будет не менее двух, а то и больше гиперзвуковых ракет собственной разработки, поэтому российскому оборонному комплексу не стоит сбавлять обороты и наслаждаться своим лидерством.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:01