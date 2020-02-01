Военный эксперт: США к 2025 году получат 2-3 собственные гиперзвуковые ракеты





По словам специалиста, бюджет американского Минобороны на 2020 год предусматривает выделение средств на четыре программы, направленные на разработку гиперзвукового оружия. К примеру, в рамках национальной концепции быстрого глобального удара в ВМС страны работают над гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Также ведется разработка похожих ракет наземного базирования под названием LBHM, а для американской авиации военпром создает ракету проекта AGM-183A ARRW, которая может запускаться с авианосителей.При этом, подчеркивает Мураховский, работы по созданию гиперзвуковых ракет в США стартовали еще 5 лет тому назад, а всего на них было выделено более 5,2 миллиардов долларов. Первые испытания ключевых компонентов новых ракет ВМС США планируют провести уже в текущем году, представив к началу 2024 года готовую систему. Все эти данные, по словам эксперта, свидетельствуют о том, что уже через 4-5 лет на вооружении в США будет не менее двух, а то и больше гиперзвуковых ракет собственной разработки, поэтому российскому оборонному комплексу не стоит сбавлять обороты и наслаждаться своим лидерством.