«Я не давал никому спать, на обеде у всех отбирал еду»: Дима Билан рассказал о детстве в Набережных Челнах

, - так начал свой рассказ эстрадный певец. Он сообщил, что переехал в Челны вместе с родителями, когда ему был всего лишь один год. Его устроили в детский сад, где, по словам артиста, его «надолго запомнили».Дима Билан перечислил ряд забавных историй, которые случались с ним в родных краях. В рассказе музыкант упомянул случаи, когда он мешал детям отдыхать во время тихого часа, отбирал вкусности других ребят, падал с ледяной горки и даже разбил нос.Поклонники оставили много комментариев под записями звезды. Они уверены, благодаря открытости и честности Дима Билан для них не далекий кумир, а простой и приятный человек. Под постом, где певец упомянул свой будущий концерт в Набережных Челнах, фанаты пожелали ему успехов на сцене. «Завтра поедешь в родной город, желаю хорошего начала гастрольного графика», - дополнила одна из подписчиц.