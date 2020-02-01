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«Я не давал никому спать, на обеде у всех отбирал еду»: Дима Билан рассказал о детстве в Набережных Челнах

Известный поп-исполнитель Дима Билан отправился в Набережные Челны с запланированным сольным концертом. Этот город навеял ему воспоминания детства, которыми он поделился со своими поклонниками в stories социальной сети Instagram.

«Я в городе Набережные Челны, наконец-то приехали», - так начал свой рассказ эстрадный певец. Он сообщил, что переехал в Челны вместе с родителями, когда ему был всего лишь один год. Его устроили в детский сад, где, по словам артиста, его «надолго запомнили».

Дима Билан перечислил ряд забавных историй, которые случались с ним в родных краях. В рассказе музыкант упомянул случаи, когда он мешал детям отдыхать во время тихого часа, отбирал вкусности других ребят, падал с ледяной горки и даже разбил нос.

Поклонники оставили много комментариев под записями звезды. Они уверены, благодаря открытости и честности Дима Билан для них не далекий кумир, а простой и приятный человек. Под постом, где певец упомянул свой будущий концерт в Набережных Челнах, фанаты пожелали ему успехов на сцене. «Завтра поедешь в родной город, желаю хорошего начала гастрольного графика», - дополнила одна из подписчиц.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:54

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