Марк Цукерберг пообещал разозлить пользователей изменениями в Facebook





Во время встречи, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, Цукерберг пообещал, что принципы политики Facebook в отношении контента, который размещают в соцсети пользователи, будут радикально пересмотрены, кроме того, компания планирует ввести шифрование данных. Как утверждает миллиардер, прежде администрация Facebook пыталась понравиться всем и действовала таким образом, чтобы не доставить никому дискомфорта, однако принципы самой компании из-за этого страдали. В ближайшие годы он планирует сменить политику и ожидает, что пользователи с пониманием отнесутся к этому.«Это совершенно новый подход. Полагаю, многих он возмутит, впрочем, старый подход многие тоже считали возмутительным, поэтому нужно пробовать что-нибудь новое», - приводит его слова американский телеканал CNN.