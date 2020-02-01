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Марк Цукерберг пообещал разозлить пользователей изменениями в Facebook

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook – американский миллиардер Марк Цукерберг, - решил внести серьезные изменения в политику компании. Как признается сам бизнесмен, грядущие изменения могут разозлить очень большое количество пользователей.
Марк Цукерберг пообещал разозлить пользователей изменениями в Facebook

Во время встречи, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, Цукерберг пообещал, что принципы политики Facebook в отношении контента, который размещают в соцсети пользователи, будут радикально пересмотрены, кроме того, компания планирует ввести шифрование данных. Как утверждает миллиардер, прежде администрация Facebook пыталась понравиться всем и действовала таким образом, чтобы не доставить никому дискомфорта, однако принципы самой компании из-за этого страдали. В ближайшие годы он планирует сменить политику и ожидает, что пользователи с пониманием отнесутся к этому.

«Это совершенно новый подход. Полагаю, многих он возмутит, впрочем, старый подход многие тоже считали возмутительным, поэтому нужно пробовать что-нибудь новое», - приводит его слова американский телеканал CNN.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:47

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