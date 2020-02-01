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Звезда Playboy Мария Лиман не выходит на связь после аварии на Бали

Аккаунт известной российской модели Playboy Марии Лиман не обновляется вот уже 26 дней подряд. Знаменитость перестала выходить на связь после аварии на острове Бали, поэтому поклонники начали переживать за ее судьбу.
Звезда Playboy Мария Лиман не выходит на связь после аварии на Бали

Примечательно, что модель не выходила на связь даже в свой день рождения, что только добавило рядам ее поклонников беспокойства. При этом фанаты напоминают, что 1 января нынешнего года знаменитая уроженка Ростова-на-Дону отправилась отдыхать на остров Бали, о чем мечтала уже очень давно. Вот только вместо приятного отдыха в теплых краях ее поджидали проблемы – Мария Лиман попала в аварию на мотоцикле, травмировав ноги, руки и спину. В одном из последних своих постов в Instagram она рассказала, что больше всего боится ездить на велосипеде, мотоцикле или скутере. Этот страх и воплотился в реальность в первые дни нового года. После этой публикации модель не выходит на связь более трех недель.

Примечательно что вместе с Марией Лиман в ту самую аварию угодил и актер Себастьян Сисак, которому ростовчанка желала скорейшего выздоровления. Впрочем, это уже не первый раз, когда знаменитость загадочным образом пропадает из поля зрения фанатов. Минувшим летом она также внезапно перестала вести соцсети. Как выяснилось, причиной отсутствия стал взлом ее аккаунта, за возвращение которого злоумышленники требовали от звезды журнала Playboy круглую сумму денег.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:26

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