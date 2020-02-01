На сайте Минобороны РФ уже появился раздел форума «Армия-2020»
Международный форум под названием «Армия-2020» пройдет в России лишь в конце августа текущего года. Между тем, на сайте российского оборонного ведомства уже появился посвященный этому мероприятию раздел.
В разделе «Армия-2020» на сайте МО РФ будут публиковаться актуальные данные о повестке дня и вопросах, которые планируется обсудить в рамках форума. Сам раздел будут обновлять и дополнять на регулярной основе для ознакомления посетителей сайта с релизами и анонсами презентаций и выступлений представителей оборонного ведомства. Кроме всего прочего, в дни проведения мероприятия на сайте Минобороны зрителям будет представлена прямая трансляция торжественной церемонии его открытия, центральных мероприятий и демонстрации образцов военной техники и вооружений.
Стоит отметить, что в нынешнем году форум будет проводиться уже в шестой раз. Его основная программа развернется на базе КВЦ «Патриот», полигона Алабино, аэродроме Кубинка и других площадках Вооруженных сил страны.
В разделе «Армия-2020» на сайте МО РФ будут публиковаться актуальные данные о повестке дня и вопросах, которые планируется обсудить в рамках форума. Сам раздел будут обновлять и дополнять на регулярной основе для ознакомления посетителей сайта с релизами и анонсами презентаций и выступлений представителей оборонного ведомства. Кроме всего прочего, в дни проведения мероприятия на сайте Минобороны зрителям будет представлена прямая трансляция торжественной церемонии его открытия, центральных мероприятий и демонстрации образцов военной техники и вооружений.
Стоит отметить, что в нынешнем году форум будет проводиться уже в шестой раз. Его основная программа развернется на базе КВЦ «Патриот», полигона Алабино, аэродроме Кубинка и других площадках Вооруженных сил страны.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:05