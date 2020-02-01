На сайте Минобороны РФ уже появился раздел форума «Армия-2020»





В разделе «Армия-2020» на сайте МО РФ будут публиковаться актуальные данные о повестке дня и вопросах, которые планируется обсудить в рамках форума. Сам раздел будут обновлять и дополнять на регулярной основе для ознакомления посетителей сайта с релизами и анонсами презентаций и выступлений представителей оборонного ведомства. Кроме всего прочего, в дни проведения мероприятия на сайте Минобороны зрителям будет представлена прямая трансляция торжественной церемонии его открытия, центральных мероприятий и демонстрации образцов военной техники и вооружений.Стоит отметить, что в нынешнем году форум будет проводиться уже в шестой раз. Его основная программа развернется на базе КВЦ «Патриот», полигона Алабино, аэродроме Кубинка и других площадках Вооруженных сил страны.