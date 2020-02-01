Под Саратовом пожар из-за электроплиты привел к гибели мужчины





«Примерно в 23 часа 31 января очевидцы, проезжавшие по трассе, заметили дым, выходящих из одного из жилых домов, а потому решили вызвать пожарных. После тушения пожара сотрудники экстренных служб обнаружили на полу тело погибшего 41-летнего мужчины», - сообщает местная пресса со ссылкой на ГСУ СК РФ по области. Отмечается, что следователи позднее осмотрели место происшествия и предварительно не выявили никаких следов насильственной смерти на теле погибшего.Кроме того, по одной из версий, причиной пожара стала электроплитка, с помощью которого отапливались помещения в доме. Пол, на котором стоял этот прибор, из-за высоких температур начал тлеть, что и стало причиной возникновения пламени. Сейчас стражи порядка назначили экспертизу, по итогам которой станет известно о точной причине смерти мужчины.