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Под Саратовом пожар из-за электроплиты привел к гибели мужчины

В Саратовской области сотрудники следственных органов проводят предварительную проверку по факту гибели жителя Аркадакского района. Сообщается, что мужчина погиб в пожаре, причиной которого могла стать электроплита.

«Примерно в 23 часа 31 января очевидцы, проезжавшие по трассе, заметили дым, выходящих из одного из жилых домов, а потому решили вызвать пожарных. После тушения пожара сотрудники экстренных служб обнаружили на полу тело погибшего 41-летнего мужчины», - сообщает местная пресса со ссылкой на ГСУ СК РФ по области. Отмечается, что следователи позднее осмотрели место происшествия и предварительно не выявили никаких следов насильственной смерти на теле погибшего.

Кроме того, по одной из версий, причиной пожара стала электроплитка, с помощью которого отапливались помещения в доме. Пол, на котором стоял этот прибор, из-за высоких температур начал тлеть, что и стало причиной возникновения пламени. Сейчас стражи порядка назначили экспертизу, по итогам которой станет известно о точной причине смерти мужчины.

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Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:19

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