ВВС США назвали Ми-24 грозным оружием после учений с их участием





Отмечается, что Ми-24, как и многие другие вертолеты советской разработки, способен выполнять самые разные боевые задачи и поражать цели как в воздухе, так и на земле. В первом случае вертолет использует расположенную на носу пушку, во втором – в ход идут ракеты управляемого и неуправляемого типа.В рамках проводимых американской авиацией учений советские Ми-24 противостояли вертолетам HH-60G Pave Hawk, в результате чего военные эксперты пришли к выводу, что советские вертолеты до сих пор способны эффективно противостоять даже самой современной авиатехнике, оставаясь при этом грозным оружием, готовым к выполнению самых сложных боевых задач.