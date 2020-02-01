Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим будущим»
Российский истребитель пятого поколения серии Су-57 (ПАК ФА) в ближайшем будущем обзаведется так называемыми двигателями второго этапа, которые имеют заводское название «изделие 30». Между тем, как отмечает военный аналитик Андрей Красноперов, эти двигатели обладают большим потенциалом для модернизации в будущем.
По словам эксперта, в будущем «изделие 30» может быть доработано снова, в результате чего летные характеристики истребителя могут быть подняты еще выше. Но даже с нынешней версией силовой установки самолет демонстрирует высочайшие пилотажные качества и обладает прекрасной устойчивостью при движении на скорости или в условиях перегрузки. «Очень удачная идея, более того, она уже успела себя оправдать. То, что вытворяет Су-57 в воздухе, не способен повторить ни один другой самолет. Шикарная машина с большим будущим», - подытожил эксперт.
Многие специалисты в последнее время действительно сходятся во мнении о том, что российский Су-57 во многом превосходит своего главного конкурента из США – истребитель F-35. А некоторые из них откровенно называют российский самолет лучшим в мире.
По словам эксперта, в будущем «изделие 30» может быть доработано снова, в результате чего летные характеристики истребителя могут быть подняты еще выше. Но даже с нынешней версией силовой установки самолет демонстрирует высочайшие пилотажные качества и обладает прекрасной устойчивостью при движении на скорости или в условиях перегрузки. «Очень удачная идея, более того, она уже успела себя оправдать. То, что вытворяет Су-57 в воздухе, не способен повторить ни один другой самолет. Шикарная машина с большим будущим», - подытожил эксперт.
Многие специалисты в последнее время действительно сходятся во мнении о том, что российский Су-57 во многом превосходит своего главного конкурента из США – истребитель F-35. А некоторые из них откровенно называют российский самолет лучшим в мире.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:54