АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим будущим»

Российский истребитель пятого поколения серии Су-57 (ПАК ФА) в ближайшем будущем обзаведется так называемыми двигателями второго этапа, которые имеют заводское название «изделие 30». Между тем, как отмечает военный аналитик Андрей Красноперов, эти двигатели обладают большим потенциалом для модернизации в будущем.
Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим будущим»

По словам эксперта, в будущем «изделие 30» может быть доработано снова, в результате чего летные характеристики истребителя могут быть подняты еще выше. Но даже с нынешней версией силовой установки самолет демонстрирует высочайшие пилотажные качества и обладает прекрасной устойчивостью при движении на скорости или в условиях перегрузки. «Очень удачная идея, более того, она уже успела себя оправдать. То, что вытворяет Су-57 в воздухе, не способен повторить ни один другой самолет. Шикарная машина с большим будущим», - подытожил эксперт.

Многие специалисты в последнее время действительно сходятся во мнении о том, что российский Су-57 во многом превосходит своего главного конкурента из США – истребитель F-35. А некоторые из них откровенно называют российский самолет лучшим в мире.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влюбленные женщины менее подвержены заболеваниям из-за вирусных…
Кристина Асмус рассказала, что её дочь Анастасия предпочитает здоровую…
Ученые доказали, что культурное образование увеличивает продолжительность…
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за шутку о…
ВВС США назвали Ми-24 грозным оружием после учений с их…
Под Саратовом пожар из-за электроплиты привел к гибели…
«Тет-а-тет»: Лев Лещенко решил отметить день рождения в компании только своей…
Эксперты озвучили 5 полезных свойств…
«Как же тяжело тебя отпускать! Невыносимо!»: Влад Топалов скучает по сыну Михаилу во время…
Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим…
Участница «Дом-2» Валя Арсёнова: «После ночи со Стрелковым Хамраева…
Поклонники Анастасии Заворотнюк считают сглаз причиной ее…
Эксперты рассказали водителям, как ездить с неработающими…
"Сегодня ему стукнуло 35 лет": Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем…
«Три дня в разлуке это много»: Агния Кузнецова призналась, что скучает по…
В Минтруде опровергли изменения в правилах увольнения в…
В новой экранизации повести «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка может сыграть…
В Сети показали самую дорогую BMW M760Li за 14 миллионов…
Денис Шальных свел татуировки и принял участие в конкурсе…
Эксперты дали 7 советов водителям автомобилей на…
Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая призналась, что боится…
Кроссовер Acura MDX PMC ручной сборки получил неожиданный…
Умерла зарубежная писательница Мэри Хиггинс…
"Ты слишком много на себя берёшь": Во время игры Яниса Тимма у Анны Седоковой произошел конфликт с болельщиками другой…
В сотни раз быстрее 5G: внедрение сетей 6G повысит скорость передачи данных до 8000…
Певица МакSим уходит в бессрочный отпуск из-за проблем со…
Медик из Египта Сихам Сокия рассказал о продуктах, которые могут защитить от…
Наталья Подольская появилась на обложке журнала MODA…
Просмотреть все новости