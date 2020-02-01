Ученые доказали, что культурное образование увеличивает продолжительность жизни





В эксперименте были задействованы 7 тысяч мужчин и женщин старше 50 лет. Как выяснилось, люди, которые посещали музеи, театры и галереи минимум раз в полгода, снизили риск преждевременной смерти на 14%. Те, кто больше уделял времени культурному саморазвитию и ходил на творческие мероприятия, чаще чем два раза в год сократили вероятность смерти до 31%.Специалисты отметили, что причину такого явления они могут объяснить с точки зрения психологии. Эксперты точно уверены, что почти половина успеха в данном эксперименте зависит от социальной активности и удовлетворения собственных духовных желаний человека. По результатам предыдущего изучения связи общества с внутренним состоянием личности было выяснено, что полная изоляция и одиночество пагубно сказываются на физическом здоровье всего организма. Такой вред может провоцировать обострение хронических заболеваний, а также возникновение новых, которые приведут к преждевременной смерти.Ученые твёрдо убеждены, что культурное образование - это один из лучших методов социальной поддержки и, соответственно, способ укрепить здоровье и продлить жизнь.