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Ученые доказали, что культурное образование увеличивает продолжительность жизни

Ученые из колледжа в Лондоне экспериментальным методом доказали, что культурное саморазвитие и посещение общеобразовательных учреждений увеличивает продолжительности жизни. Чтобы найти достаточно подтверждающих фактов, исследователи проводили тщательные наблюдения за участниками в течение 14 лет.
Ученые доказали, что культурное образование увеличивает продолжительность жизни

В эксперименте были задействованы 7 тысяч мужчин и женщин старше 50 лет. Как выяснилось, люди, которые посещали музеи, театры и галереи минимум раз в полгода, снизили риск преждевременной смерти на 14%. Те, кто больше уделял времени культурному саморазвитию и ходил на творческие мероприятия, чаще чем два раза в год сократили вероятность смерти до 31%.

Специалисты отметили, что причину такого явления они могут объяснить с точки зрения психологии. Эксперты точно уверены, что почти половина успеха в данном эксперименте зависит от социальной активности и удовлетворения собственных духовных желаний человека. По результатам предыдущего изучения связи общества с внутренним состоянием личности было выяснено, что полная изоляция и одиночество пагубно сказываются на физическом здоровье всего организма. Такой вред может провоцировать обострение хронических заболеваний, а также возникновение новых, которые приведут к преждевременной смерти.

Ученые твёрдо убеждены, что культурное образование - это один из лучших методов социальной поддержки и, соответственно, способ укрепить здоровье и продлить жизнь.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:30

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