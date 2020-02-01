АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Умерла зарубежная писательница Мэри Хиггинс Кларк

Известная американская писательница Мэри Хиггинс Кларк умерла в пятницу, 31 января 2020 года. По данным Associated Press, автора самых популярных детективных книг не стало в городе Нейплс штата Флорида.
Умерла зарубежная писательница Мэри Хиггинс Кларк

Автор книг для детей и многочисленных произведений в жанре триллер родилась в декабре 1927 года в Нью-Йорке. После того, как писательница впервые вышла замуж, она полностью посвятила себя семье и творчеству. С 1968 года и по 2013-й Мэри Тереза Элинор Хиггинс Кларк регулярно издавала новые творения, которые становились мировыми бестселлерами. Она была действующим президентом Американской ассоциации писателей детективного жанра, а на основе ее работ были созданы несколько экранизаций.

Романы «Любит музыку, любит танцевать» и «Я пойду одна» покорили читателей не только США, но Европы, а также России. Мэри Кларк достигла большого творческого успеха в мировом масштабе и стала владельцем десятка наград, среди которых французский «Гран-при», американский «Гранд-мастер», а также ирландский титул «Женщины года».

Мэри Кларк умерла в возрасте 92 лет, однако ее наследие продолжит впечатлять постоянных читателей. О причине смерти информации в настоящее время нет.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Сегодня ему стукнуло 35 лет": Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем…
«Три дня в разлуке это много»: Агния Кузнецова призналась, что скучает по…
В Минтруде опровергли изменения в правилах увольнения в…
В новой экранизации повести «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка может сыграть…
В Сети показали самую дорогую BMW M760Li за 14 миллионов…
Денис Шальных свел татуировки и принял участие в конкурсе…
Эксперты дали 7 советов водителям автомобилей на…
Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая призналась, что боится…
Кроссовер Acura MDX PMC ручной сборки получил неожиданный…
Умерла зарубежная писательница Мэри Хиггинс…
"Ты слишком много на себя берёшь": Во время игры Яниса Тимма у Анны Седоковой произошел конфликт с болельщиками другой…
В сотни раз быстрее 5G: внедрение сетей 6G повысит скорость передачи данных до 8000…
Певица МакSим уходит в бессрочный отпуск из-за проблем со…
Медик из Египта Сихам Сокия рассказал о продуктах, которые могут защитить от…
Наталья Подольская появилась на обложке журнала MODA…
Похудевшая бьюти-блогер Гоар Аветисян заявила, что ждет…
«Китайцам повезло»: вирусолог прокомментировал версию об искусственном происхождении…
"Добродушный, светлый, остроумный": Игорь Николаев поздравил Льва Лещенко с днем…
McDonald’s в рекламном ролике показал стандартный заказ рэпера Канье Уэста и Ким…
Эксперты назвали ТОП-7 самых красивых игр для…
«Два селфи в ленте подряд. Кошмар!» : Певица Ёлка показала фото без…
Врач: медицинские маски не гарантируют защиту от…
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25…
Продюсер Андрей Разин посмеялся над звездным статусом Филиппа Киркорова и Николая…
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
Анонсирован выпуск самой мощной зарядки для…
Айза Анохина переболела в Камбодже лихорадкой…
Назван ТОП-5 самых доступных иномарок на российском рынке в феврале…
Просмотреть все новости