Умерла зарубежная писательница Мэри Хиггинс Кларк





Автор книг для детей и многочисленных произведений в жанре триллер родилась в декабре 1927 года в Нью-Йорке. После того, как писательница впервые вышла замуж, она полностью посвятила себя семье и творчеству. С 1968 года и по 2013-й Мэри Тереза Элинор Хиггинс Кларк регулярно издавала новые творения, которые становились мировыми бестселлерами. Она была действующим президентом Американской ассоциации писателей детективного жанра, а на основе ее работ были созданы несколько экранизаций.Романы «Любит музыку, любит танцевать» и «Я пойду одна» покорили читателей не только США, но Европы, а также России. Мэри Кларк достигла большого творческого успеха в мировом масштабе и стала владельцем десятка наград, среди которых французский «Гран-при», американский «Гранд-мастер», а также ирландский титул «Женщины года».Мэри Кларк умерла в возрасте 92 лет, однако ее наследие продолжит впечатлять постоянных читателей. О причине смерти информации в настоящее время нет.