Фантомные гены могут стать ключом к победе над диабетом





Ранее ученые предположили, что LncRNAs не играют ключевой роли в клетках. Тем не менее, недавние исследования выявили тот факт, что один из таких фантомных генов, называемый LincIRS2, играет важную роль в обеспечении нормального метаболизма, поскольку его потеря способствует развитию метаболических нарушений у лабораторных грызунов. Используя «молекулярные ножницы» CRISPR / Cas9, исследовательской группе под руководством профессора Академии диабета Дании Яна-Вильгельма Корнфельдса (Jan-Wilhelm Kornfelds) удалось вырезать LincIRS2 из генома мыши. Затем исследователи заметили, что у лабораторных грызунов без LincIRS2 развивались метаболические осложнения, такие как повышенный уровень сахара в крови, когда LncRNA была деактивирована. И напротив, при выполнении процедур, которые активируют LincIRS2, грызунам удавалось поддерживать здоровый уровень сахара в крови даже при ожирении.Трудно предсказать, как именно эти новые знания могут быть использованы, отмечают авторы исследования, но можно предположить, что восстановление или ингибирование специфических LncRNAs может быть использовано для лечения пациентов с диабетом или других метаболических расстройств в будущем.