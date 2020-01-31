УАЗ готовит внедорожную версию «Буханки»
Специалисты Ульяновского автозавода готовят к выпуску новую версию легендарного фургона УАЗ-452 «Буханка». Подробной информации о грядущей новинке пока нет, разве что одно изображение.
Совсем недавно в Сети была опубликована эксклюзивная фотография новой внедорожной версии «Буханки», которая окрашена в ярко-оранжевые тона и оснащена дополнительным комплектом оборудования для условий бездорожья. В состав дополнительного оснащения автомобиля вошли новый бампер с кенгурятником, а также лебедка, появился в модели и экспедиционный багажник с лестницей. Дополняют картину покрышки BFGoodrich с глубоким рисунком протектора.
Эксперты также полагают, что для повышения проходимости автомобиль может быть оснащен задним дифференциалом, а вот его двигатель и трансмиссия, вероятнее всего, останутся такими же, как и в выпущенной ранее специальной версии УАЗ «Профи». Тогда, напомним, инженеры компании установили в фургон 2,7-литровый двигатель мощностью 117 лошадиных сил и 5-ступенчатую механическую коробку передач.
Совсем недавно в Сети была опубликована эксклюзивная фотография новой внедорожной версии «Буханки», которая окрашена в ярко-оранжевые тона и оснащена дополнительным комплектом оборудования для условий бездорожья. В состав дополнительного оснащения автомобиля вошли новый бампер с кенгурятником, а также лебедка, появился в модели и экспедиционный багажник с лестницей. Дополняют картину покрышки BFGoodrich с глубоким рисунком протектора.
Эксперты также полагают, что для повышения проходимости автомобиль может быть оснащен задним дифференциалом, а вот его двигатель и трансмиссия, вероятнее всего, останутся такими же, как и в выпущенной ранее специальной версии УАЗ «Профи». Тогда, напомним, инженеры компании установили в фургон 2,7-литровый двигатель мощностью 117 лошадиных сил и 5-ступенчатую механическую коробку передач.