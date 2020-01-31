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В Минске представили новую РСЗО «Флейта»

Новый вид РСЗО под названием «Флейта» вместе с мобильным пунктом управления на базе бронированного транспортного средства АРС-6 впервые были представлены в Минске в рамках коллегии Госкомитета по военно-промышленному комплексу. Отмечается, что оба средства могут быть использованы в связке.
В Минске представили новую РСЗО «Флейта»

Лафет новой РСЗО, которая в текущий момент только проходит предварительный этап испытаний, включает в себя сразу 80 направляющих для реактивных неуправляемых снарядов С-8. Кроме того, время подготовки системы к залповому огню составляет всего 30 секунд. Военные специалисты сразу же обратили внимание на тот факт, что РСЗО «Флейта» оснащена системой автоматизированного управления серии «Альянс», а также бортовой навигацией. Это позволит существенно повысить точность стрельбы системы, а также предоставить возможность ее использования в составе обобщенного звена под непосредственным управлением общего командного центра. Отдельного внимание заслужили и показатели новой системы по мобильности.

Новинка местного военпрома, как сообщает агентство БЕЛТА, предназначена для обеспечения поддержки артиллерийским огнем других подразделений войск страны. Разработка новой системы, по некоторым данным, должна быть полностью завершена уже к концу текущего года.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:35

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