Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией Началовой

Дочь Долиной опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram архивные фотографии из своей личной коллекции, на которых она изображена вместе с Юлией Началовой, с которой она дружила. На этих фото девушкам на вид не более двадцати лет, они выглядят молодо и счастливо. «С днем рождения, родная. Мы по тебе скучаем», - гласит подпись Алины Долиной под этой публикацией.Примечательно, что примерно год тому назад незадолго до собственной смерти Началова тоже опубликовала в социальной сети совместное фото с дочерью Долиной, которая была сделана около 25 лет назад. На том фото Юлии Началовой всего 13 лет, а ее подружке Алине – и вовсе, 11. На показанном певицей кадре они вместе выступают на сцене.