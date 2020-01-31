АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией Началовой

В эту пятницу, 31 января, известная российская певица Юлия Началова могла бы отметить свое 39-летие, если бы скоропостижно не скончалась весной минувшего года. В этот памятный день многие российские знаменитости вспоминают артистку, в их числе оказалась и дочь певицы Ларисы Долиной Алина.
Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией Началовой

Дочь Долиной опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram архивные фотографии из своей личной коллекции, на которых она изображена вместе с Юлией Началовой, с которой она дружила. На этих фото девушкам на вид не более двадцати лет, они выглядят молодо и счастливо. «С днем рождения, родная. Мы по тебе скучаем», - гласит подпись Алины Долиной под этой публикацией.

Примечательно, что примерно год тому назад незадолго до собственной смерти Началова тоже опубликовала в социальной сети совместное фото с дочерью Долиной, которая была сделана около 25 лет назад. На том фото Юлии Началовой всего 13 лет, а ее подружке Алине – и вовсе, 11. На показанном певицей кадре они вместе выступают на сцене.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Минске представили новую РСЗО…
Джуд Лоу мечтает в шестой раз стать…
Ученым удалось воссоздать трехмерные ткани…
Мама Тимати Симона Юнусова прокомментировала расставание репера с Алёной…
"Автомобильный выхлоп убивает сердце": Кардиологи нашли новую причину…
В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя…
Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией…
Медики объяснили пользу морской…
«Вот это богатство»: Певица Натали показала своих троих…
Ученые прокомментировали популярные мифы об…
«Мне женщины пишут в отчаянии»: Мошенники увели Instagram Екатерины Волковой и обманывают ее…
В больницах Китая больным коронавирусом помогают…
Илон Маск представил публике собственную…
Ученые назвали спасающие от деменции…
Юлия Проскурякова во время отдыха в Майами загорала в откровенном…
Ученые из Калифорнии создали протезы для медуз, чтобы исследовать…
Наталья Водянова об Антуане Арно: "Самостоятельное приготовление яичницы для него…
В NASA заявили о прекращении эксплуатации телескопа…
«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую…
Названы продукты, от которых лучше воздержаться при гриппе или…
«Судьба ее забрала»: Андрей Разин сообщил о смерти дочери политика Геннадия…
Специалисты дали рекомендации, как избежать неприятностей во время досмотра в…
Врачи из Германии объяснили, почему коронавирус не…
Исполнитель Андрей Данилко не соответствует своему сценическому образу в реальной…
В Великобритании мужчина принял шубу на обочине за раненого…
Марина Девятова опровергла слухи об отношениях с Евгением…
Ulefone Armor 6S с защитой IP69K проходит испытания с помощью падений и…
"Женился на молодухе и, говорят, по любви": Роза Сябитова рассказала о расставании с бойфрендом…
Просмотреть все новости