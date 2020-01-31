Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией Началовой
В эту пятницу, 31 января, известная российская певица Юлия Началова могла бы отметить свое 39-летие, если бы скоропостижно не скончалась весной минувшего года. В этот памятный день многие российские знаменитости вспоминают артистку, в их числе оказалась и дочь певицы Ларисы Долиной Алина.
Дочь Долиной опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram архивные фотографии из своей личной коллекции, на которых она изображена вместе с Юлией Началовой, с которой она дружила. На этих фото девушкам на вид не более двадцати лет, они выглядят молодо и счастливо. «С днем рождения, родная. Мы по тебе скучаем», - гласит подпись Алины Долиной под этой публикацией.
Примечательно, что примерно год тому назад незадолго до собственной смерти Началова тоже опубликовала в социальной сети совместное фото с дочерью Долиной, которая была сделана около 25 лет назад. На том фото Юлии Началовой всего 13 лет, а ее подружке Алине – и вовсе, 11. На показанном певицей кадре они вместе выступают на сцене.
Дочь Долиной опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram архивные фотографии из своей личной коллекции, на которых она изображена вместе с Юлией Началовой, с которой она дружила. На этих фото девушкам на вид не более двадцати лет, они выглядят молодо и счастливо. «С днем рождения, родная. Мы по тебе скучаем», - гласит подпись Алины Долиной под этой публикацией.
Примечательно, что примерно год тому назад незадолго до собственной смерти Началова тоже опубликовала в социальной сети совместное фото с дочерью Долиной, которая была сделана около 25 лет назад. На том фото Юлии Началовой всего 13 лет, а ее подружке Алине – и вовсе, 11. На показанном певицей кадре они вместе выступают на сцене.