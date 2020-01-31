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В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя F-35

Новейший американский истребитель пятого поколения F-35 имеет 873 технических недостатка. Об этом говорится в ежегодном отчете департамента испытаний при Пентагоне в рамках работы по данному самолету. Авторы отчета все еще указывают на сотни недостатков F-35.
В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя F-35

Так, в документе утверждается, что 25-мм пушка самолета обладает «неприемлемой» точностью в вопросе поражения наземных целей и устанавливается в корпус, который подвержен растрескиванию. Еще дюжина технических проблем F-35 имеют отношения к важнейшей «первой» категории, проще говоря, являются таковыми, что оказывают непосредственное влияние на боеспособность и безопасность самолета. Всего же по состоянию на конец минувшего года в самолете выявлено 873 недостатка, что немного меньше, чем в отчете 2018 года, когда эксперты заявляли о 917 недостатках данного истребителя, в том числе о полутора десятках недостатков первой категории.

Выходит, что за прошедший год американские инженеры устранили в F-35 лишь два недостатка первой категории. В общей сложности, отмечают некоторые американские издания, программа F-35 успешно справляется лишь с одной задачей – выкачиванием денег из американского бюджета.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00

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