В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя F-35





Так, в документе утверждается, что 25-мм пушка самолета обладает «неприемлемой» точностью в вопросе поражения наземных целей и устанавливается в корпус, который подвержен растрескиванию. Еще дюжина технических проблем F-35 имеют отношения к важнейшей «первой» категории, проще говоря, являются таковыми, что оказывают непосредственное влияние на боеспособность и безопасность самолета. Всего же по состоянию на конец минувшего года в самолете выявлено 873 недостатка, что немного меньше, чем в отчете 2018 года, когда эксперты заявляли о 917 недостатках данного истребителя, в том числе о полутора десятках недостатков первой категории.Выходит, что за прошедший год американские инженеры устранили в F-35 лишь два недостатка первой категории. В общей сложности, отмечают некоторые американские издания, программа F-35 успешно справляется лишь с одной задачей – выкачиванием денег из американского бюджета.