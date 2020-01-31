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«Вот это богатство»: Певица Натали показала своих троих сыновей

Певица Натали на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала несколько снимков, на которых показала своих троих сыновей. Старшему наследнику артистки Арсению 18 лет, среднему сыну Анатолию - 9 лет, а младшему Евгению - 2 года.
«Вот это богатство»: Певица Натали показала своих троих сыновей

Семья певицы стала участником программы «Когда все дома». Натали убедила старшего сына тоже посетить съемки передачи. В своем микроблоге артистка разместила совместный снимок с сыновьями. Пользователи в своих комментариях отметили взросление наследников знаменитости. Подписчики увидели сходство всех членов семьи. «Вот это богатство. Браво, Натали!», «Три богатыря», - отзывались о сыновьях подписчики певицы. Поклонники также отметили красоту любимой артистки.

Натали состоит в браке со своим мужем с 1991-го года. Поскольку супруг не является публичной личностью, артистка не публикует его снимков в своем персональном микроблоге, а также не посещает вместе с ним общественные мероприятия. Певица поделилась, что ее средний сын помогает заботиться о младшем, а старший уже обустраивает свою собственную жизнь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:39

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