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«Мне женщины пишут в отчаянии»: Мошенники увели Instagram Екатерины Волковой и обманывают ее поклонников

Известная российская актриса Екатерина Волкова столкнулась с обвинениями со стороны подписчиков, которые утверждают, что она торгует контрабандными товарами и ворованной бытовой техникой. Однако, как выяснилось позднее, аккаунт в социальной сети Instagram у знаменитости просто увели мошенники, которые теперь «монетизируют» народную любовь, обманывая доверчивых пользователей.
«Мне женщины пишут в отчаянии»: Мошенники увели Instagram Екатерины Волковой и обманывают ее поклонников

«Сейчас мошенники продолжают оставаться на этом аккаунте. Они даже от моего лица продают iPhone за 16 тысяч. Уже очень многие люди купили его за эти деньги. Мне женщины уже в отчаянии пишут о том, что они хотели сделать подарок ребенку на день рождения, но попались лишь потому, что поверили мне», - сетует актриса. Теперь, по словам Волковой, мошенники требуют деньги с нее самой, обещая вернуть доступ к учетной записи в социальной сети. Актриса решила попробовать и даже перевела злоумышленнику затребованные им 10 тысяч рублей, но вымогатель обманул и начал озвучивать новую сумму. Между тем, мошеннические действия на страничке продолжаются. «Недавно он опубликовал пост об умершем хирурге-онкологе Павленко, заявив, что я веду сбор средств в его фонд», - утверждает артистка.

Пытаясь как-то спасти свою репутацию, Волкова создала себе новый аккаунт, в котором попросила поклонников проявлять осторожность. Тем временем актриса написала заявление в органы правопорядка и обратилась за квалифицированной помощью к юристам.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:25

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