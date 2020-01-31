Юлия Проскурякова во время отдыха в Майами загорала в откровенном купальнике

Игорь Николаев вместе со своей супругой Юлией Проскуряковой и 4-х летней дочерью Вероникой отдыхали в Майами. Там живет старшая дочь композитора Юлия. Отдых закончился, и звездная семья вернулась в Россию. На опубликованном слайд-шоу артистка продемонстрировала несколько снимков, сделанных во время отдыха. Эти фотографии она подписала словами: «До свидания, Майами». На нескольких кадрах актриса позирует в купальнике возле моря.Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Прекрасная семья», - писали пользователи. Также многие подписчики пожелали им счастья и отметили красоту Юлии Проскуряковой. Однако некоторые фолловеры сквозь сплошной купальник разглядели неидеальную фигуру певицы и осудили ее за это.