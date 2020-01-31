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Медики объяснили пользу морской воды

Морская вода считалась полезной с древних времен и применялась для промывания язв и ран. Медики рассказали, в чем именно ее польза, а также озвучили способы ее использования.
Медики объяснили пользу морской воды

Древние египтяне пили соленую морскую воду при расстройствах желудка и кишечника. Помогала она при малокровии, а также от недугов мочевого пузыря. До сих пор в медицине практикуется процедура «талассотерапии», основанная на лечебных свойствах подогретой до 33-34 градусов морской воды. Польза такого природного материала объясняется высоким уровнем содержания в воде различных солей, биоактивных веществ и микроэлементов. А зоопланктон делает ее хорошим антибиотическим и антивирусным препаратом. Задействуя морскую воду, можно насытить организм калием, серой, кальцием и йодом.

Секрет ее заключается в том, что в таком естественном растворе все вещества уравновешены, и токсичность некоторых из них погашается солями других. Так, горьковатый привкус у такой воды из-за хлористого магния, сульфатов натрия и магния, а соленость – благодаря поваренной соли. При этом ее состав похож на соляной раствор крови человека, а йодид брома помогает исцелять болезни нервной системы. Согласно утверждениям ученых, морская вода полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, ревматизме, артрите, расстройствах ЖКТ, астме, туберкулезе, ЛОР-заболеваниях и болезнях щитовидки, а также при неврозах и психозах и даже целлюлите. Талассотерапия повышает тонус, давая энергию, и успокаивая.

Экспериментально удалось доказать, что даже 10-15 минут купания в морской воде достаточно для достижения лечебного эффекта. За этот период организм адаптируется к температуре воды, а также включается водно-солевой обмен благодаря открывшимся порам кожи. При этом следует не забывать и о ситуациях, в которых такое водолечение применять нельзя. Противопоказания касаются острых инфекционных и воспалительных заболеваний, кожных недугов, ряда болезней сердца и сосудов, а также онкологии.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:46

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