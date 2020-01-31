Врачи из Германии объяснили, почему коронавирус не опасный





Бернд Зальцбергер, который является председателем Общества инфекционных заболеваний в Германии, заявил, что коронавирус действительно несет большую опасность, чем возбудитель Sars. Но у последнего однозначно выше частота заболеваний. По словам эксперта, если сравнить коронавирус с такой болезнью как корь, то она намного заразнее. Чтобы произошло заражение китайской инфекцией, люди должны некоторое время контактировать с больным пациентом на расстоянии не меньше одного метра.Врач Клеменс Вендтнер, который лечит первых пациентов с китайским вирусом в Германии, согласен со своим коллегой. Медик уверен, что для паники нет причин, так как в стране есть вирусные заболевания, которые намного страшнее. Даже обычный грипп способен принести больший вред. Согласно статистическим данным, в Германии за минувший эпидсезон грипп унес жизни 25 тысяч местных жителей.По словам профессора вирусологии Хартмута Хенгеля, в Сети распространяется неверная информация по поводу скрытого симптома коронавируса. Пишут, что симптомами инфекции кроме кашля, жара, усталости и одышки является кожная сыпь с красными пятнами, которые зудят. Но представитель Университетского медицинского центра Фрайбурга заверил, что эти сведения ложные.