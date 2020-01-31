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Следственный комитет расследует убийство 24-летнего жителя Твери

Заволжский межрайонный следственный отдел г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводит следственные действия по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 24-летнего жителя Твери (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан и содержится под стражей.

Во время расследования было обнаружено, что в ночь на 28 января 2020 года двое мужчин, пребывая в квартире, поссорились. Впоследствии 26-летний гость по причине неожиданно возникшего личного неприязненного отношения к 24-летнему хозяину квартиры вооружился колото-резанным предметом и нанёс им не меньше 5 ударов в область головы, грудной клетки и конечностей, в результате чего потерпевший, не приходя в сознание, умер. Согласно уголовному делу, следователь СК скоординировал следственные действия и с помощью криминалистов СКР и сотрудников полиции тщательно осмотрел место инцидента, были назначены судебные экспертизы.

Судом было удовлетворено ходатайство следователя и избраны по отношению к мужчине принудительные меры в виде содержания под стражей, а также сообщено об обвинении в осуществлении вменяемого действия. На данный момент проводятся мероприятия, в ходе которых будет проходить сбор и закрепление доказательств. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:30

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