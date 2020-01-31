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Названы продукты, от которых лучше воздержаться при гриппе или простуде

Любая болезнь сопровождается серьезным стрессом для человеческого организма. Именно поэтому так важно организовать правильное питание в случае гриппа или даже простуды. Диетологи называют ряд продуктов, от которых в таких случаях лучше всего отказаться.
Названы продукты, от которых лучше воздержаться при гриппе или простуде

По словам экспертов, существуют продукты, способные усугубить течение таких болезней. Так, навредить человеку при простуде или гриппе может брокколи, поскольку в этом продукте содержится большое количество клетчатки и витаминов группы А и С – организму бывает сложно справиться с их усвоением. Для людей с гриппом рекомендуются продукты с низким содержанием пищевых волокон: курица, молоко, фрукты и овощи без кожуры. Также в случае простуды лучше отказаться от орехов, особенно это важно, когда повышается температура тела и имеются болезненные ощущения в области живота. Наличие в орехах большого количества ненасыщенных жиров требует от организма усиленной работы, в итоге он тратит лишние силы на переваривание этой пищи.

Коме того, орехи могут быть опасны и способностью высвобождать гистамин, который довольно сложно переносится некоторыми людьми, поскольку его высокая концентрация может спровоцировать аллергию. Похожими свойствами, к слову, обладает шпинат. Отказаться при гриппе следует также от цитрусовых, томатов и клубники – поскольку эти продукты считаются довольно сильными аллергенами.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:23

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