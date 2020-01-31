Названы продукты, от которых лучше воздержаться при гриппе или простуде





По словам экспертов, существуют продукты, способные усугубить течение таких болезней. Так, навредить человеку при простуде или гриппе может брокколи, поскольку в этом продукте содержится большое количество клетчатки и витаминов группы А и С – организму бывает сложно справиться с их усвоением. Для людей с гриппом рекомендуются продукты с низким содержанием пищевых волокон: курица, молоко, фрукты и овощи без кожуры. Также в случае простуды лучше отказаться от орехов, особенно это важно, когда повышается температура тела и имеются болезненные ощущения в области живота. Наличие в орехах большого количества ненасыщенных жиров требует от организма усиленной работы, в итоге он тратит лишние силы на переваривание этой пищи.Коме того, орехи могут быть опасны и способностью высвобождать гистамин, который довольно сложно переносится некоторыми людьми, поскольку его высокая концентрация может спровоцировать аллергию. Похожими свойствами, к слову, обладает шпинат. Отказаться при гриппе следует также от цитрусовых, томатов и клубники – поскольку эти продукты считаются довольно сильными аллергенами.