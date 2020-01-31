В Великобритании мужчина принял шубу на обочине за раненого леопарда
На западе Великобритании возле моста Хебден 40-летний мужчин увидел на обочине что-то странное и подумал, что перед ним раненный леопард. Оказалось, что за хищного животного Бен Лили в субботу, 25 января, принял шубу.
Вначале автолюбитель проехал мимо, но потом подумал, что ему необходимо вернуться. По словам англичанина, он припарковал авто у тротуара и с опаской вышел на дорогу. Бен Лили боялся, что раненный хищник может на него напасть. Но когда он подошел поближе, то осознал: он имеет дело не с леопардом, а с выброшенной шубой. Эта история впечатлила жителя Великобритании, и он поделился рассказом с друзьями в социальной сети Facebook.
Как пошутил Бен Лили, люди которые живут в его районе, любят веселиться в ночь на субботу. Поэтому леопардовая шуба на обочине утром – вовсе не редкость.
Вначале автолюбитель проехал мимо, но потом подумал, что ему необходимо вернуться. По словам англичанина, он припарковал авто у тротуара и с опаской вышел на дорогу. Бен Лили боялся, что раненный хищник может на него напасть. Но когда он подошел поближе, то осознал: он имеет дело не с леопардом, а с выброшенной шубой. Эта история впечатлила жителя Великобритании, и он поделился рассказом с друзьями в социальной сети Facebook.
Как пошутил Бен Лили, люди которые живут в его районе, любят веселиться в ночь на субботу. Поэтому леопардовая шуба на обочине утром – вовсе не редкость.
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:50