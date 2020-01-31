В Самаре расследуются причины гибели выпавшей из окна школьницы
В Самаре правоохранительные органы расследуют причины гибели подростка. Сообщается, что очевидцы обнаружили школьницу с травмами, которые характерны для падения с высоты.
По словам сотрудников Следственного комитета, 30 января возле одной из многоэтажек г. Самары было обнаружено тело 13-летней школьницы. Согласно предварительным данным, подросток могла выпасть из окна 7 этажа жилого дома.
На данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых выяснятся причины произошедшего и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи выдвигают несколько версий случившегося.
По словам сотрудников Следственного комитета, 30 января возле одной из многоэтажек г. Самары было обнаружено тело 13-летней школьницы. Согласно предварительным данным, подросток могла выпасть из окна 7 этажа жилого дома.
На данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых выяснятся причины произошедшего и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи выдвигают несколько версий случившегося.
Происшествия
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:35