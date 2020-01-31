В Самаре расследуются причины гибели выпавшей из окна школьницы





По словам сотрудников Следственного комитета, 30 января возле одной из многоэтажек г. Самары было обнаружено тело 13-летней школьницы. Согласно предварительным данным, подросток могла выпасть из окна 7 этажа жилого дома.На данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых выяснятся причины произошедшего и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи выдвигают несколько версий случившегося.