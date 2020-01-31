Ученые выяснили, почему земные океаны не замерзли в период «молодого» Солнца
Примерно 2,7 миллиарда лет тому назад атмосфера Земли на две трети состояла из углекислого газа, что стало причиной сохранения жидкого состояния земных океанов даже при молодом Солнце, которое еще не могло прогреть планету до ее текущего состояния. К такому выводу пришли исследователи, изучив взаимодействие древней атмосферы планеты с частичками комической пыли, падающей с неба.
Вероятнее всего, считают ученые, именно благодаря насыщенности атмосферы углекислым газом появился столь мощный парниковый эффект, что и не позволило земным океанам замерзнуть при довольно низких температурах во времена «слабого молодого Солнца». Океаны, утверждают исследователи, сохранили жидкое состояние во времена, когда Солнце было примерно на треть тусклее своего нынешнего состояния. При этом оценки ученых по поводу содержания углекислого газа в земной атмосфере 2,5-4 миллиарда лет тому назад, заметно разнятся. Однако получить более точную информацию ученым удалось благодаря изучению почти шести десятков микрометеоритов, обнаруженных в известняковом слое, возрастом 2,7 миллиарда лет.
По итогам проведенного исследования, ученые пришли к выводу о том, что такой состав атмосферы планеты, в которой также содержалось немало метана, мог стать причиной образования столь теплого мира, в условиях которого океаны не замерзли, несмотря на то, что Солнце в то время являлось довольно «холодным».
Вероятнее всего, считают ученые, именно благодаря насыщенности атмосферы углекислым газом появился столь мощный парниковый эффект, что и не позволило земным океанам замерзнуть при довольно низких температурах во времена «слабого молодого Солнца». Океаны, утверждают исследователи, сохранили жидкое состояние во времена, когда Солнце было примерно на треть тусклее своего нынешнего состояния. При этом оценки ученых по поводу содержания углекислого газа в земной атмосфере 2,5-4 миллиарда лет тому назад, заметно разнятся. Однако получить более точную информацию ученым удалось благодаря изучению почти шести десятков микрометеоритов, обнаруженных в известняковом слое, возрастом 2,7 миллиарда лет.
По итогам проведенного исследования, ученые пришли к выводу о том, что такой состав атмосферы планеты, в которой также содержалось немало метана, мог стать причиной образования столь теплого мира, в условиях которого океаны не замерзли, несмотря на то, что Солнце в то время являлось довольно «холодным».
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:30