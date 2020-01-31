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Пирс Морган назвал Меган Маркл «мини-Кардашьян» за «позорное поведение»

Пирс Морган, который является известным британским телеведущим, назвал Меган Маркл за ее «позорное поведение» «мини-Кардашьян». По его мнению, бывшая королевская чета переехала в Канаду, чтобы сделать из герцогини Сассекской «большую звезду».
Пирс Морган назвал Меган Маркл «мини-Кардашьян» за «позорное поведение»

Телеведущий всегда славился своими высказываниями о знаменитостях, которые, зачастую, вовсе не лестные. Пирс Морган считает, что у Меган Маркл не получится произвести тот эффект, который в свое время произвела мать принца Гарри – погибшая принцесса Диана. Он убежден, что актриса «закончит как мини-копия Кардашьян» с неминуемым позором.

Британская звезда обвинил семью принца Гарри и Меган Маркл в излишней эгоцентричности и самовлюбленности. Также Пирса Моргана возмутил тот факт, что Елизавета II позволила внуку и его супруге вести себя так, словно они «мировые знаменитости». При этом, они зарабатывают состояние на королевском прошлом. Телеведущий убежден, что такая позиция королевы Великобритании приведет к «началу конца монархии».

После того, как принц Гарри и его супруга отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи, с весны этого года их лишат титулов Ее и Его Королевское Высочество. Актриса и герцог Сассекский хотят стать финансово независимыми от своей знаменитой семьи.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:40

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