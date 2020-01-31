Пирс Морган назвал Меган Маркл «мини-Кардашьян» за «позорное поведение»

Телеведущий всегда славился своими высказываниями о знаменитостях, которые, зачастую, вовсе не лестные. Пирс Морган считает, что у Меган Маркл не получится произвести тот эффект, который в свое время произвела мать принца Гарри – погибшая принцесса Диана. Он убежден, что актриса «закончит как мини-копия Кардашьян» с неминуемым позором.Британская звезда обвинил семью принца Гарри и Меган Маркл в излишней эгоцентричности и самовлюбленности. Также Пирса Моргана возмутил тот факт, что Елизавета II позволила внуку и его супруге вести себя так, словно они «мировые знаменитости». При этом, они зарабатывают состояние на королевском прошлом. Телеведущий убежден, что такая позиция королевы Великобритании приведет к «началу конца монархии».После того, как принц Гарри и его супруга отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи, с весны этого года их лишат титулов Ее и Его Королевское Высочество. Актриса и герцог Сассекский хотят стать финансово независимыми от своей знаменитой семьи.