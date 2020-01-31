Военная мощь России существенно возросла – немецкие СМИ
Начиная с 2008 года, Российская Федерация занимается наращиванием своего военного потенциала, в результате чего военная мощь страны существенно возросла. Такие данные приводит авторитетное немецкое издание Die Welt со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами НИИ национальной обороны при Минобороны Швеции.
Издание отмечает, что на данный момент российская армия способна проводить «региональные войны на соседних территориях и вместе с тем присутствовать в Украине и Сирии». Также в анализе отмечается постепенный и планомерный рост военного потенциала российских вооруженных сил, в особенности в том, что касается интенсивного ведения военных действий против потенциальных противников с хорошим уровнем вооружения. В связи с этим, отмечает Die Welt, превосходство России в военном потенциале начинает всерьез беспокоить НАТО.
Кроме всего прочего, Россия, по данным авторов этой публикации, обладает еще и уникальным передовым оружием. «Ранее президент России объявил о разработке новых наступательных и разведывательных дронов, гиперзвуковых систем ракетных вооружений, уникальных роботов и лазерного оружия», - говорится в материале.
Издание отмечает, что на данный момент российская армия способна проводить «региональные войны на соседних территориях и вместе с тем присутствовать в Украине и Сирии». Также в анализе отмечается постепенный и планомерный рост военного потенциала российских вооруженных сил, в особенности в том, что касается интенсивного ведения военных действий против потенциальных противников с хорошим уровнем вооружения. В связи с этим, отмечает Die Welt, превосходство России в военном потенциале начинает всерьез беспокоить НАТО.
Кроме всего прочего, Россия, по данным авторов этой публикации, обладает еще и уникальным передовым оружием. «Ранее президент России объявил о разработке новых наступательных и разведывательных дронов, гиперзвуковых систем ракетных вооружений, уникальных роботов и лазерного оружия», - говорится в материале.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:33