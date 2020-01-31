Военная мощь России существенно возросла – немецкие СМИ





Издание отмечает, что на данный момент российская армия способна проводить «региональные войны на соседних территориях и вместе с тем присутствовать в Украине и Сирии». Также в анализе отмечается постепенный и планомерный рост военного потенциала российских вооруженных сил, в особенности в том, что касается интенсивного ведения военных действий против потенциальных противников с хорошим уровнем вооружения. В связи с этим, отмечает Die Welt, превосходство России в военном потенциале начинает всерьез беспокоить НАТО.Кроме всего прочего, Россия, по данным авторов этой публикации, обладает еще и уникальным передовым оружием., - говорится в материале.