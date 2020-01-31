В Омске молодой мужчина умер на глазах у очевидцев





«Как утверждают очевидцы, в минувший четверг, примерно в 7 часов вечера по местному времени, мужчина зашел в подъезд дома и неожиданно упал. К нему сразу же подбежали другие жильцы дома, которые вызвали скорую помощь. Однако прибывшая на место бригада медиков могла лишь констатировать смерть мужчины», - сообщает региональная пресса со ссылкой на пресс-центр ГСУ СК РФ по региону.Также сообщается, что позднее на месте происшествия побывали эксперты, которые осмотрели тело гражданина и не обнаружили на нем никаких признаков криминального характера. Теперь выяснением точных причин смерти молодого жителя Омска займутся судмедэксперты.