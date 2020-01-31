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Соединенным Штатам предсказали «газовый Армагеддон»

Соединенным Штатам грозит настоящий «газовый Армагеддон», который может быть вызван переизбытком сырья на глобальном рынке нергоресурсов и заметным падением спроса на топливо. Такие данные приводит агентство «Блумберг» со ссылкой на аналитиков крупнейшего банка в США - Bank of America.
Соединенным Штатам предсказали «газовый Армагеддон»

Эксперты одного из крупнейших американских финучреждений отмечают, что добытчики природного газа в США сумели существенно усилить собственные позиции преимущественно за счет начавшейся еще в начале 2010-х годов сланцевой революции. Но уже сейчас многие из них сталкиваются с серьезными трудностями при экспорте товара. Препятствует этому конкуренция со стороны других крупных поставщиков газа, повышение средней температуры на планете, которая стала причиной теплых зим, а также тот факт, что газовые хранилища стран Европы заполнены почти под навязку.

«Теплая погода и резкое снижение спроса приближают газовый Армагеддон», - говорится в докладе специалистов Bank of America. По их словам, усугубляет ситуацию еще и тот факт, что американские производители столкнулись с еще одной серьезной проблемой – падением спроса на газ со стороны крупнейшего поставщика и второй экономики мира – Китая.

Отмечается, что из-за указанных факторов, объемы эксперта могут просто стать для американских производителей невыгодными. В этом случае они будут вынуждены перенаправить свое сырье на внутренний рынок, что в условиях и без того активной добычи и серьезной конкуренции со стороны альтернативных источников энергии, может привезти к резкому падению цен.

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Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:05

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