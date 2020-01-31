В небе над Южной Калифорнией зафиксировали необычный светящийся объект





По мнению Майкла Хэнки, который является менеджером по операциям в Американском метеорном обществе, этот объект представляет собой космический мусор. К таким выводам он пришел из-за скорости движения и окончательного распада с выгоранием при попадании в атмосферу. Если бы очевидцы происшествия имели дело с астероидом, то они увидели бы взрыв космического объекта. Поэтому Майкл Хэнки считает, что на видео зафиксирован ракетный двигатель или спутник, которые распались. Светящийся таинственный объект очевидцы могли наблюдать от населенных пунктов Сан-Диего до Санта-Барбары.С гипотезой менеджера Американского метеорного сообщества согласен Пол Линем. Астроном предполагает, что в Южной Калифорнии люди стали очевидцами полета космического мусора, длина которого составляла всего несколько дюймов.