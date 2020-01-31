Корабли ЧФ РФ провели в Черном море стрельбы





Экипажи судов, стоящих на службе в ЧФ РФ, вышли в море для выполнения боевых учебных упражнений. Отмечается, что эти учебные мероприятия проводились на территории морских полигонов флота. Экипажам предстояло действуя автономного друг от друга выполнить проверку бортового оборудования и радиотехнических средств связи, а также провести учения по борьбе за выживаемость судов при морском переходе. Также был выполнен ряд упражнений по обеспечению самолетов морской авиации флота.В рамках проведения указанных учебных мероприятий экипажи обоих судов также провели артиллерийские и зенитные стрельбы по береговым и воздушным целям. Более того, были выполнены учения по практическому гранатометанию для отработки слаженности действий экипажей кораблей при обеспечении их защиты от подводных диверсионных групп при стоянке на рейде без соответствующей защиты.