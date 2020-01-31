Эксперт допускает возможность передачи Турции технологий производства С-400





По словам Игоря Коротченко, передача подобных технологий может стать возможной в рамках исполнения контрактов, заключенных между Москвой и Анкарой. При этом он подчеркивает, что передача технологий будет находиться в прямой зависимости от степени готовности ВПК с турецкой стороны, поскольку ее аэрокосмическая отрасль в данном случае будет вынуждена работать с технологиями совершенно иного уровня.Такими словами Коротченко прокомментировал появившуюся ранее в прессе информацию о том, что Москва якобы «обманула» Анкару с контрактом на поставки систем С-400. Такие данные распространили турецкие СМИ, отметив, что российская сторона должна была передать вместе с указанными комплексами и часть технологий по их производству, однако этого в результате не произошло.