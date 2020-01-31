Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил белый бутон розы на Марсе





Свои исследования Скотт Уоринг проводит изучая снимки из космоса и визиты НЛО, снятые очевидцами. Он уже обнаружил различные артефакты, которые, по его мнению, доказывают существование древних цивилизаций на Марсе, а также разумные формы жизни, которые регулярно навещают человечество на Земле. На этот раз ему удалось найти объект на снимке, который напоминает бутон белой нераспустившейся розы. Такое растение в земных условиях нуждается в тщательном уходе и совершенно не может оставаться в прежнем виде без внимания садовника. Скотт Уоринг предположил, что где-то рядом может быть потомство этого растения.Он разместил видео об этой удивительной находке на своем канале в Youtube. Подписчики проявили значительный интерес к публикации и оставили множество комментариев. Кому-то из фолловеров объект напомнил гриб, а особенно впечатлительным привиделся человеческий скелет, который они сочли неким предупреждением.