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Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил белый бутон розы на Марсе

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил белый бутон розы на Марсе. Обычно специалист убеждает общественность в существовании разумной формы жизни вне Земли, но на этот раз он был удивлен наличием флоры, похожей на земную.
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил белый бутон розы на Марсе

Свои исследования Скотт Уоринг проводит изучая снимки из космоса и визиты НЛО, снятые очевидцами. Он уже обнаружил различные артефакты, которые, по его мнению, доказывают существование древних цивилизаций на Марсе, а также разумные формы жизни, которые регулярно навещают человечество на Земле. На этот раз ему удалось найти объект на снимке, который напоминает бутон белой нераспустившейся розы. Такое растение в земных условиях нуждается в тщательном уходе и совершенно не может оставаться в прежнем виде без внимания садовника. Скотт Уоринг предположил, что где-то рядом может быть потомство этого растения.

Он разместил видео об этой удивительной находке на своем канале в Youtube. Подписчики проявили значительный интерес к публикации и оставили множество комментариев. Кому-то из фолловеров объект напомнил гриб, а особенно впечатлительным привиделся человеческий скелет, который они сочли неким предупреждением.

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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:50

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