АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Исследователи в Крыму разработали рецепт полезного майонеза

Исследователи научного федерального университета в Крыму разработали рецепт полезного майонеза, который может дополнить здоровый рацион человека. По словам ученых, обновленный состав не содержит модифицированных компонентов и искусственных консервантов.
Исследователи в Крыму разработали рецепт полезного майонеза

Доцент кафедры технологий производства жиров Крымской Академии биоресурсов Елена Ножко рассказала, что ей и другим специалистам удалось найти альтернативу ненатуральным ароматизаторам и химическим консервантам. Для стойкого и аппетитного аромата они использовали паровые дистилляты масла укропа, базилика, сельдерея и других трав. Кроме того, ученые добавили экстракты растительного сырья, измельчив его в сухую крошку. Как считают сами эксперты, именно эфирные вытяжки и экстракты заменяют не только добавки для запаха, но и служат натуральными консервантами. Благодаря своим активным биологическим соединениям они способны продлить сроки хранения продукта без искусственных фенольных связей.

Полный состав майонеза для здорового питания содержит сухой яичный порошок, воду, камедь кукурузного сахара для структуризации, гуару для густой текстуры, а также сбор эфирных масел и растительные экстракты. Срок хранения запечатанного продукта составляет не более одного месяца. Открытый продукт необходимо хранить исключительно в холодильнике.

Обновленный рецепт испытали в институте сельского хозяйства в Крыме. По результату теста специалисты утвердили соответствие майонеза требованиям ГОСТ.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Зудина призналась, что чувствовала себя неловко на съемочной площадке «Содержанок» в окружении…
Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у…
Медики рассказали о 7 естественных средствах для поднятия артериального…
Актриса Мария Шукшина крестила своего внука…
Новый Land Rover Defender показали на качественных…
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил белый бутон розы на…
«Ты в сердце навседа»: Александр Панайотов почтил память Юлии Началовой в день ее…
Исследователи в Крыму разработали рецепт полезного…
Названа новая причина разводов среди молодых…
Джастин Тимберлейк отмечает…
«Может, ей приснилось?»: Евгений Плющенко высказался о «романе» с Мариной…
Ученые создали меняющую цвет повязку для обнаружения бактериальных…
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во…
«Харламов передо мной прыгал»: Алексей Панин вспомнил, как его зазывали в Comedy…
Спортивное тело Ивана Жидкова впечатлило Наталью…
Юлия Михалкова получала множество непристойных предложений на…
Версия Company of Heroes для iPad выйдет только в середине…
Ученые способны научить роботов…
Джоди Фостер станет режиссером фильма о похищении «Моны…
Марина Зудина раскрыла детали работы с Сергеем Буруновым и Александром Кузнецовым в сериале…
Криштиану Роналду первым набрал 200 млн подписчиков в…
Компания Porsche добавила к модели Taycan 90 особых…
Ученые из Китая объяснили человеческую…
Эмили Ратаковски сфотографировалась в прозрачном нижнем белье для рекламы своего…
Созданы вакуумные присоски для движения по…
Диетолог поставил под сомнение утверждение о пользе тростникового…
В день рождения Веры Глаголевой названы лучшие фильмы с участием…
Компьютер определил самого оригинального композитора в…
Просмотреть все новости