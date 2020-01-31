Исследователи в Крыму разработали рецепт полезного майонеза





Доцент кафедры технологий производства жиров Крымской Академии биоресурсов Елена Ножко рассказала, что ей и другим специалистам удалось найти альтернативу ненатуральным ароматизаторам и химическим консервантам. Для стойкого и аппетитного аромата они использовали паровые дистилляты масла укропа, базилика, сельдерея и других трав. Кроме того, ученые добавили экстракты растительного сырья, измельчив его в сухую крошку. Как считают сами эксперты, именно эфирные вытяжки и экстракты заменяют не только добавки для запаха, но и служат натуральными консервантами. Благодаря своим активным биологическим соединениям они способны продлить сроки хранения продукта без искусственных фенольных связей.Полный состав майонеза для здорового питания содержит сухой яичный порошок, воду, камедь кукурузного сахара для структуризации, гуару для густой текстуры, а также сбор эфирных масел и растительные экстракты. Срок хранения запечатанного продукта составляет не более одного месяца. Открытый продукт необходимо хранить исключительно в холодильнике.Обновленный рецепт испытали в институте сельского хозяйства в Крыме. По результату теста специалисты утвердили соответствие майонеза требованиям ГОСТ.